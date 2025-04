AC/DC anuncia dinámica para ir a su último concierto de PWR UP; checa cómo participar

La banda australiana AC/DC, una de la más legendarias del rock y metal, anunció una dinámica especial para llevar a dos de sus fans a su último show de su gira Pwr Up.

La agrupación liderada por Angus Young hizo un importante anuncio en sus redes sociales, en el que llevará a sus fans a su último concierto de la gira en Estados Unidos, en Cleveland, Ohio, el próximo 28 de mayo.

De acuerdo con la publicación de la banda, AC/DC regala dos entradas para el show y además van a pagar los vuelos y el hospedaje para los fanáticos que resulten ganadores.

¿Cómo participar en el dinámica de AC/DC?

Los fans tienen que entrar al siguiente sitio web del Giveaway para poder registrarse y participar en la dinámica y poder ser elegibles y poder ser invitados especiales del concierto. Lo importante es entrar al link y hacer el registro.

Sin embargo, la mala noticia es que no todos los fans pueden participar, ya que la promoción solo es válida para los fanáticos de Estados Unidos, por lo que si vives en Latinoamérica no puedes participar, ni tampoco si vives en Europa, solo es estrictamente para los fans estadounidenses.

¿Cuándo viene AC/DC a México?

Desde hace dos años los sitios especializados en música han adelantado que AC/DC tiene previsto venir a México, pero cada vez que la banda anuncia sus nuevas fechas no incluye a México ni a otro país de Latinoamérica en su gira.

Luego de que se dio el anuncio de la dinámica para poder asistir al show en Estados Unidos, los fans latinos inmediatamente le comentaron que si ellos no pueden participar en este giveaway esperan que pronto se anuncien fechas para la gira por América Latina.

Los fans más emocionados por que la banda que interpreta “Back in black” visite sus países son los de México, Brasil, Argentina y Chile.

Cabe recordar que el álbum Power Up salió en el año 2020, en plena pandemia, por lo que los músicos que integran la legendaria agrupación no salieron de gira, pero tampoco quisieron dar conciertos online, pues aseguraron que esa no era la esencia del rock, sin que ellos querían ver a sus fans frente a frente y disfrutar del show en vivo.

Fue por ese motivo que la gira se retrasó tanto tiempo, pero AC/DC solo ha hecho tours por Europa y Estados Unidos, más no en otras partes del mundo.

AC/DC vino por última vez a México hace 16 años, el show se realizó en el entonces Foro Sol en noviembre de 2009.