¿Karime Pindter y Gala Montes se pelearon a golpes? Revelan la verdad | VIDEO

A pesar de que Gala Montes y Karime Pindter fueron grandes amigas en el pasado, parece que la relación se ha roto, pues han habido algunas pistas que nos dejan ver que habría cierta molestia entre ellas.

Fue a inicios de febrero que surgió el rumor, respaldado por Gala Montes, de que Karime cobraba menos por comerciales para que la eligieran a ella en lugar de a su amiga de La Casa de los Famosos México, cosa que ‘La Matrioshka’ ha negado en el pasado.

¿Gala y Karime se pelearon a golpes?

Un rumor más reciente, apunta que ambas celebridades tuvieron un conflicto en una posada en diciembre, donde supuestamente se habrían peleado verbalmente y de las palabras, habrían escalado a las agresiones físicas, de parte de la cantante de ‘Takara’.

Un usuario de redes sociales, aseguró que tenía un video del supuesto percance. “Si un día Karime habla de lo que le hizo Gala y también físicamente, se van a ir pa’ atrás, así te lo pongo. Hay muchas cosas que aún no se han destapado”, resaltó el youtuber Alejandro Zúñiga.

¿Qué dijo Karime sobre su pleito con Gala Montes?

En una reunión improvisada con medios de comunicación, la empresaria fue cuestionada sobre el supuesto problema con la actriz que habría escalado a los golpes y ella desmintió por completo que hubiera sucedido.

“Para nada pasó. Justo me mandaron mensaje de ‘oye, que en una posada, que no sé que’. Le dije, ‘ni al caso‘”, expresó Karime, dando con seguridad, la versión de los hechos de acuerdo con su percepción como protagonista. “Ni fuimos a ninguna posada, jamás ha pasado nada de eso. No sé dónde saldría tal confusión’. Para nada pasó eso”, agregó.

“Yo la adoro. Ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero espero que pronto podamos ser las amigas que fuimos en ‘La casa de los famosos’. Si puedo verla pronto y volver a convivir, feliz de la vida. El distanciamiento sí es inminente, pero es una amiga. Ella sabe que es una persona especial para mí”, resaltó.

Karime Pindter expresó que guarda mucho respeto por Gala Montes, motivo mismo por el que se negó a hablar de las polémicas que rodean a la cantante y por el contrario, deseó que tengan la posibilidad de fortalecer su amistad como cuando estaban en La Casa de los Famosos México.

Entrevista completa a Karime Pindter