‘Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex’, ¿Dónde ver el drama completo de segundas oportunidades?

Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex

Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex es un drama chino de romance y fantasía. En él, encontramos la magia de las segundas oportunidades y como una sola decisión, puede cambiar por completo del curso de tu vida. La historia es muy exitosa en la plataforma de Goodshort, acumulando más de 300 mil visualizaciones.

¿De qué trata Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex?

En Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex, conocemos a Luna, una mujer que en su vida pasada fue asesinada por su esposo, Carlos. Sin embargo, el destino le da una segunda oportunidad al renacer.

Es así que Luna reaparece en el momento exacto en que conoció a los padres de Carlos. Decidida a no repetir sus errores, en lugar de seguir el mismo camino, elige acercarse a Juan, el apuesto y misterioso tío de su ex.

Aunque los rumores dicen que Juan es estéril, Luna pronto queda embarazada de trillizos, lo que sorprende a todos. Esta vez, en lugar de una vida llena de sufrimiento, Luna es tratada con amor y cuidado por Juan, quien la colma de atenciones y protección.

Mientras enfrenta su nuevo destino, Luna descubre secretos ocultos y aprende que su segunda oportunidad podría llevarla al amor verdadero.

¿Dónde ver Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex?

Este drama chino se encuentra disponible a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes encontrar los 95 episodios completos de la historia. Se encuentran disponibles los primeros 14 capítulos de la serie gratis antes de tener que adquirir el resto al pagar para disfrutar de la historia completa.

También puedes ver el drama completo a través de la plataforma de Dailymotion, donde la puedes buscar por su nombre en inglés, Against the Odds: Cici’s Second Act. English Drama y Best Drama son los canales donde la historia se encuentra disponible de momento.

Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex ı Foto: Especial

