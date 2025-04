Tres golpes a mi corazón: ¿Dónde ver completa la serie china?

La serie china Tres golpes a mi corazón es una de las más virales de Internet que cautivan por su impactante historia en la que un hombre desprecia a su hijo a la madre de su hijo, pero ella está a punto de hacer que todo cambie.

La serie se compone de 71 capítulos en los que los fans descubrirán si Eva y su hijo Carlos logran conmover el corazón de Hugo y que se queden siendo una familia feliz sin ningún obstáculo.

¿De que se trata Tres golpes a mi corazón o Three Strikes to My Heart?

Tres Golpes a Mi Corazón narra la intensa y emotiva historia de Eva Ventura, una joven que trabaja como asistente personal de Hugo Grimaldo, un hombre de negocios exitoso y carismático.

Eva siempre ha estado enamorada de Hugo, aunque su amor no ha sido correspondido, pero una noche que Hugo bebió él la tomó por suya y ella encantada, creyendo que su sueño se haría realidad decidió estar con él toda la noche.

Hugo propone un matrimonio secreto, al que Eva accede con la esperanza de construir una vida feliz juntos. Sin embargo, las ilusiones de Eva se desmoronan rápidamente cuando descubre que Hugo sigue obsesionado con su primer amor, una mujer que nunca ha salido de su corazón.

A pesar de estar casado con Eva, Hugo dirige toda su atención y afecto hacia esta otra mujer, a la joven que fue su primer amor y termina despreciando a su verdadero hijo y a su esposa. El viejo amor de Hugo regresa y él le da trabajo en su empresa sustituyendo a Eva con ella como su asistente.

Con el paso del tiempo, Eva se enfrenta a constantes humillaciones y desaires por parte de Hugo. La relación se convierte en una pesadilla, llena de sufrimiento y desilusión. A pesar de su amor por Hugo, Eva se da cuenta de que su bienestar y el de su hijo están en peligro.

Eva decide abandonar a Hugo, buscando proteger a su hijo y encontrar una vida más digna y feliz lejos de la sombra de un amor no correspondido y destructivo, pero ella también es una mujer entregada a su trabajo y regresa para salvar el proyecto, pero la verdadera pregunta es cuánto tiene que sacrificar por ese proyecto.

¿Dónde ver completa la serie Tres golpes a mi corazón o Three Strikes to My Heart?

La serie Tres golpes a mi corazón se puede ver en la plataforma DramaBox, sin embargo, solo loes 8 primeros episodios son completamente gratis, para continuar viendo el drama chino en esta aplicación hay que ver entre 10 y 15 anuncios, cada que se ve un anuncio se desbloquea un capítulo.

Por otra parte, la serie se puede ver completa sin ver tantos anuncios en la plataforma de Dailymotion, pero esta plataforma la serie se encuentra con el título Three Strikes to My Heart.

