¿Andrea Otaolaurruchi no está desaparecida? Ex esposo la acusa de nexos con el crimen organizado

El pasado 12 de marzo de 2024, se dio a conocer que la ex integrante de Acapulco Shore, Andrea Otaolaurruchi, se encontraba desaparecida desde días atrás junto con su esposo Pablo Antonio Ramírez Peña.

“Aún no sabemos nada de Andrea, les suplico ayuden con la difusión de la ficha tanto de ella como de su esposo Pablo”, escribió Alejandra, amiga de Andrea Otaolaurruchi, en su cuenta de Instagram el año pasado. Ahora, se ha revelado nueva información, pues su ex esposo asegura que la joven no está desaparecida.

#VIDEO | Bloquean Periférico Norte por la desaparición de Andrea Otaolaurruchi de Acapulco Shore y su esposo Pablo Peña https://t.co/dQ5oZdzlri — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 2, 2024

¿Qué pasó con Andrea Otaolaurruchi según su ex esposo?

A través de una cuenta de Instagram llamada ‘Déjame Vivir Andrea’, Pablo Peña compartió “su verdad” y acusó a su esposa de tratar de privarle de la vida y huir del país.

Menciona que tras una fuerte discusión, ella desapareció de la casa y fue la última vez que la vio. “Tengo un poco de inseguridad, he tenido que vivir con miedo porque fui víctima del crimen organizado”, expresó. “Fui víctima de una persona a quien le entregué mi vida y me pagó de una manera muy desagradable”, agregó.

“Fui privado de mi libertad, fui casi desvivido por esta persona”, dijo hablando de Andrea. En le video, compartió diversos documentos oficiales de la Fiscalía del Estado de México. Asegura que buscó a su ex “por cielo, mar y tierra” y niega las acusaciones de haber estado implicado en su desaparición.

La liga con el crimen organizado

Pablo también señala a Andrea de tener conexiones con el crimen organizado y que trabajaba como escort. Expresa que ella “se dedicaba a buscar clientes de alto perfil para ponerlos con el crimen organizado, robarles sus pertenencias y que fueran desvividas estas personas”.

Indica también que Andrea salió de su fraccionamiento con maletas y que transfirió 160 mil pesos a una tía el mismo día que desapareció. “Andrea no está desaparecida, creo que ya es momento de que dé la cara”, expresó y añadió que algunos ex compañeros de Acapulco Shore la habrían viso en Europa. “Tú sabes cuánto dinero tomaste, cuánto me robaste, creo que lo más justo es que me des mi paz”, expresó, dedicando el mensaje a su ex pareja.

Tras la publicación del video, ha comenzado a surgir la pregunta de dónde se encuentra Andrea Otaolaurruchi y los rumores señalan que se fue a Florencia, Italia. Además, señalan que la joven se ha operado la cara y se tiñó el pelo, por lo que no es fácil reconocerla.