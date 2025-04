¿Quién es Tristán Maze, Adrián en ‘Juegos de amor y poder’?

Juegos de Amor y Poder es la nueva novela en Televisa que ha causado furor y que actualmente se encuentra envuelta en polémica, pues ha corrido el rumor de que el actor Tristán Maze, pudo haber sido despedido de la producción. Esto a pesar de que la misma se terminó de grabar en febrero del año pasado.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, el joven habría sido despedido de la producción a pesar de que su personaje juega un rol importante en la historia de 70 episodios que ya se transmite en televisión abierta. Ahora, te contamos más sobre el joven actor .

Tensión en ‘Juegos de Amor y Poder’: un actor fue despedido del set tras un altercado con el equipo. No dan nombres, pero fuentes dicen que el ambiente está caldeado en el estreno de la telenovela, algunos señalan a Tristán Maze. pic.twitter.com/Rc3hNMam7J — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) April 2, 2025

¿Quién es Tristán Maze?

Tristán Maze es un actor graduado del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA) e integrante de la agrupación musical BTW (By The Way).

El joven nació el 1 de enero de 2005 en Saltillo, Coahuila. Es ahora que ha dado el gran salto a la fama por su participación en la novela Juegos de Amor y Poder, donde su personaje da mucho de qué hablar.

En su cuenta de Instagram, el actor comparte su trabajo como actor, así como de su formación artística, ya que además de actuar, también baila y canta. También suele compartir fotos de sus momentos más privados, de vacaciones. En Tiktok, comparte información sobre su vida en general.

¿De qué trata Juegos de Amor y Poder?

Juegos de Amor y Poder es una historia producida por Carlos Bardasano, un thriller político y policiaco donde se habla de como los intereses personales y los secretos familiares pueden mezclarse de manera peligrosa.

En la novela, Tristán Maze interpreta a Adrián Ferrer Avedaño, quien es un joven hijo de un empresario, exsenador y candidato a la presidencia, Enrique Ferrer. En la novela, es hijo de los personajes de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina y hermano del personaje de Lambda García.

La historia comienza de forma impactante, cuando un grave accidente lo cambia todo. Adrián, el hijo menor de Enrique, es un joven mimado por sus padres, quien ha sido mal influenciado por su primo materno, quien lo ha acercado a las drogas; su vida cambia cuando atropella a dos estudiantes de la misma universidad y decide irse a la fuga.

Juegos de Amor y Poder se transmite a las 21:00 horas por Las Estrellas.