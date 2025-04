Si la vida te da mandarinas: Final explicado del emotivo k-drama de Netflix

Si la vida te da mandarinas es una de las series que se encuentra en el top 10 de las más vistas de la plataforma de Netflix y que ha cautivado al público gracias a su conmovedora historia que ha generado emoción entre los usuarios en redes sociales.

¿De qué trata ‘Si la vida te da mandarinas’?

La serie coreana llamada Si la vida te da mandarinas cuenta las vidas de Oh Ae-soon, una joven nacida en la isla de Jeju en la década de 1950 y Yang Gwan-shik, un ‘hombre de brazos de hierro’. Tiene un total de 16 episodios en los que se explora la historia.

Terminada Si la vida te da mandarinas y es de lo más bonito que he visto; Una historia hecha con el corazón para toda una generación, para los padres que lucharon por la felicidad de su mayor tesoro, por aquellas mujeres sin voz y para hallar la felicidad en las pequeñas cosas ♡ pic.twitter.com/7LpVcy85mD — WynЯieℓ (@Wynriel) March 29, 2025

La historia recorre la infancia y edad adulta de los personas principales, a su vez que describe sus días brillantes y felices, aunque sin dejas al lado la amargura que puede traer la vida.

Final explicado de ‘Si la vida te da mandarinas’

Uno de los elementos más llamativos de la historia es la convicción de Ae-Sun para evitar que las futuras generaciones padezcan como las anteriores, junto con el gran romance entre ella y Gwan-shik.

El final de la serie tiene un toque agridulce cuando uno de los integrantes pierde la batalla contra el cáncer. En la escena final, vemos a Ae-sun viajando en autobús para enseñar a los ancianos a escribir. Así, ella menciona que ha terminado con los poemas, como hablando de su esposo.

Elenco de ‘Si la vida te da mandarinas’

Este es el elenco completo del drama coreano Si la vida te da mandarinas que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.

Lee Ji-eun (IU).- La cantante y actriz surcoreana tiene gran éxito en la industria con 31 años de edad. Los personajes que interpreta son:

Oh Ae-soon.

Yang Geum-myung, la hija de Ae-soon y Gwan-shik.

Kim Tae-yeon como Ae-soon de niña.

Yoon Seo-yeon como Ae-soon de adolescente.

Moon So-ri como Ae-soon de mediana edad.

Park Bo-gum como Yang Gwan-shik: El actor surcoreano ha obtenido reconocimiento por sus distintas interpretaciones tanto en cine como en la televisión, por ejemplo en los dramas Hello Monster (2015), Reply 1988 (2015–2016) y Love in the Moonlight (2016).

El resto de los personajes son:

Lee Cheon-moo como Gwan-shik de niño

Moon Woo-jin como Gwan-shik de adolescente.

Park Hae-joon como Gwan-shik de mediana edad.

Yeom Hye-ran como Jeon Kwang-rye, la madre de Ae-soon.

Jung Hae-kyun como Oh Han-moo, el tío de Ae-soon.

Na Moon-hee como Kim Choon-ok, la abuela de Ae-soon.

Oh Min-ae como Kwon Kye-ok, la madre de Gwan-shik.

Kim Yong-rim como Park Mak-cheon, la abuela de Gwan-shik y chamana de la aldea.

Yoo Byung-hoon como Yang Sam-bo, el padre de Gwan-shik.

Seo Hye-won como Yang Kyung-ok, la hermana menor de Gwan-shik.