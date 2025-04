Tiktokers hacen polémico VIDEO sobre la tragedia en AXE Ceremonia y los critican: ‘Cero empatía’

Dos tiktokers generaron polémica luego de que compartieron un video en el que se refieren a la cancelación del festival AXE Ceremonia, por la muerte de dos fotógrafos en el evento de música, luego de que les cayó una estructura metálica encima.

Se trata de un breve clip que se subió a la cuenta del tiktoker Gottijuan, quien tiene más de 47 mil seguidores. En la grabación aparecen Gottijuan y otro influencer llamado arturogama_.

En el video salen los dos creadores de contenido y están afuera del Parque Bicentenario, en donde ocurrió la tragedia, y atrás se pueden ver los sellos de suspensión del recinto.

En el clip aparece un texto, en el que se lee: “Como que cancelaron el AXE Ceremonia :)”, mientras los dos jóvenes aparecen serios y sin moverse.

VIDEO de Tiktokers causa indignación en redes

Si bien, se trata de un video muy breve, causó polémica en redes sociales, ya que los usuarios criticaron este video y señalaron a los tiktokers de tener poca empatía con las víctimas del festival.

“Si fallecieron seres humanos que delicado no ? El video sobre”, “Se entiende el punto de tu video,pero es mal momento muy MAL momento”, “La gente es 0 empática, neta”, “Las 2 personas que por un incidente y mala organización esos no van a volver, se empatizo y ten respeto por las familias de los que partieron de este mundo”, “Dónde quedó la empatía por las personas que fallecieron”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas, quienes están molestos por el video de estos creadores de contenido.

Tiktokers responden a críticas por su video

Uno de los tiktokers que aparece en el video decidió salir a hablar sobre los comentarios que está dejando la gente en los que expresan su rechazo al video.

El influencer arturogama_ respondió en los mensajes del video y aseguró que tanto él como Gottijuan están conscientes de la tragedia que se vivió ayer en el AXE Ceremonia.

“hola entendemos su forma de pensar, tanto el como yo sabemos la gravedad del asunto, estamos conscientes de lo que pasó, en el video no apoyamos ni defendemos algo o alguien”, se lee en el mensaje.

Aseguró que están de acuerdo con que se cancelara el festival de música y aseguraron que algunos usuarios están “comentando cosas que no”.

“Estamos de acuerdo con que hayan cancelado el evento, el dinero regresa pero sus vidas no, eso no quiere decir que puedan llenarnos de malos comentarios. No ganan nada comentando cosas que no, si en verdad quieren ayudar busquen la manera pero estar tirando hate en tiktok no creo que ayude a sus familias”, concluye la respuesta del creador de contenido.