Manelyk se va de La Casa de los Famosos All Stars, ¿Qué pasó y quién es la nueva habitante de Colombia? | VIDEO

Este lunes no solo fue la eliminación de La Casa de los Famosos All Stars, sino que los habitantes y el público se sorprendieron, ya que una de las integrantes del reality show, Manelyk González, tuvo que salir del programa por un motivo muy especial.

Y es que Manelyk no estaba nominada esta semana, por lo que todo parecía indicar que la influencer no tendría que hacer su maleta esta y permanecería en La Casa de los Famosos All Stars, pero parece que la producción tiene planes diferentes para la querida ex integrante de Acapulco Shore.

¿Por qué Manelyk se va de La Casa de los Famosos All Stars?

Al público, hoy se le informó que uno de los habitantes se iría por unos días a La Casa de los Famosos Colombia, el programa hermano de la edición estadounidense de habla hispana. Sin embargo, a los habitantes no se les informó, por lo que fue toda una sorpresa cuando Caramelo sacó el nombre de la creadora de contenido de una caja sorpresa.

Desconcertado, Caramelo tuvo que hacerle una maleta a Mane de manera improvisada, mientras le decía a la famosa que debía hacerlo, aunque no sabía bien el motivo detrás. Esto generó sorpresa en la famosa, quien se cuestionó el motivo detrás de la situación.

“Pa’ empezar no sé qué hago aquí, estoy revuelta”, contó la influencer, quien cuestionó qué estaba pasando y porqué motivo entró a la sala de nominación con el resto de los habitantes. La famosa lucia bastante abatida por toda la situación, sobre todo porque Javier Poza le quiso dar a entender que está nominada.

Mane: Pa empezar no se que hago aquí, estoy muy revuelta 😭

Javier haciendo el papel de su vida haciéndole creer a Manelyk que también está nominada #LCDLFAllStars pic.twitter.com/xtxnbLtD4b — 🖤 (@REALITYLlFE) April 8, 2025

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Gate es una creadora de contenido de 33 años que causó impacto desde la campaña de expectativa realizada en redes sociales, por su sentido del humor, su franqueza y su facilidad para provocar roces con el resto de participantes, siendo especialmente evidente con Yina Calderón.

Además de ser una influencer polarizante, Melissa tiene un lado de empresaria, pues es una talentosa barbera que ha hecho del estilismo una pasión que la conecta con su comunidad. Su personalidad la ha convertido en una de las favoritas en La Casa de los Famosos Colombia y seguro conquistará al público de All Stars con su fuerza y manera de ser frontal.