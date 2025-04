El desgarrador testimonio de la hija de Rubby Pérez tras salir con vida del derrumbe de la discoteca Jet Set

La cantante Zulinka Pérez es hija de Rubby Pérez, el merenguero que murió en el derrumbe de la discoteca Jet Set en República Dominicana, y ella es una de las sobrevivientes que narró cómo logró salir con vida de la tragedia que impactó a toda Latinoamérica.

Zulinka regresó al lugar de la tragedia para pedir noticias sobre su papá, quien se encontraba atrapado bajo los escombros de la discoteca.

Ahí la cantante tuvo un encuentro con la prensa y fue ahí donde ella contó cómo vivió este terrible momento y dio su desgarrador testimonio.

Así fue como Zulinka Pérez logró salir con vida del derrumbe

Zulinka Pérez contó que se salvó porque su papá la cubrió y es que dijo que todo sucedió cuando estaban interpretando el tema “De color de rosa”, el cual es uno de los hits de su papá Rubby Pérez, pero esa canción la canta ella.

Así que le pidió ayuda a su papá porque ella no podía cantar intensamente la canción porque está recién operada.

“La gente estaba pidiendo ‘De color de rosa’ y yo sé que lo canto y le dije: ‘Papi no puedo cantar bien porque estoy recién operada, ayúdame’. Él me dijo : ‘Quédate en tu micrófono y yo paso al mío’. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá no estaría aquí” dijo la artista.

Zulinka Pérez afuera de Jet Set esperando noticias de su padre Rubby Pérez ı Foto: X

Señaló que ella cantó su parte de la canción y luego iba la segunda parte de la canción y Rubby Pérez la estaba cantando cuando de repente sintieron que todo colapsó.

Zulinka dijo que su esposo se tiró encima de ella para protegerla y así fue como logró salir. Sin embargo, lo más desgarrador de su testimonio fueron las últimas palabras que le dijo su esposa antes de que ella saliera arrastrándose del lugar: “Mami, sal por si todo colapsa el niño no se nos quede solo”.

#8Abr #RepublicaDominicana

¡Rubby Pérez cantó para ser localizado, dice su hija!



Al momento ella pudo escapar gracias a que su padre la cubrió en la presentación que tenía en la tarima del @JetSetClubRD, y que su esposo se le lanzó encima para cubrirla. pic.twitter.com/wJmUfre1rt — SUPERINFORMACION. (@odilioe) April 8, 2025

La cantante dijo que su papá estaba vivo hace unas horas, lograron ubicarlo gracias a que el estaba cantando y así fue como los rescatistas dieron con él.

Zulinka señaló que su papá quería que lo sacaran tapado porque su última voluntad fue que nunca lo vieran si le pasaba algo.

Sin embargo, horas después de que ella dio esas declaraciones las autoridades salieron a informar que Rubby Pérez había fallecido, que no lograron rescatarlo con vida.

La familia del cantante se devastó al escuchar la noticia, pero especialmente Zulinka. En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que ella grita de manera desgarradora al escuchar la noticia del fallecimiento de su padre, según los reportes, los paramédicos tuvieron que llevársela porque entró en crisis.