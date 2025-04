Corazón Roto, Amor Perdido: ¿Dónde ver este drama chino de un hombre que busca reconquistar a su prometida?

Corazón Roto, Amor Perdido es una serie que narra la compleja relación entre Elsa Herrera y Lucas Ruiz, quienes, tras siete años juntos, se separan debido a malentendidos y traiciones.

La situación empeora cuando, poco antes de su boda, Lucas se desvía hacia un amor idealizado, corriendo a reunirse con Eva, lo que lo lleva a una profunda reflexión sobre su vida y sus decisiones.

Después de esta crisis, Lucas se da cuenta de que ha cometido un error y decide hacer todo lo posible para reconquistar a Elsa. A lo largo de los 105 episodios de la serie, Lucas intenta diversas formas de enmendar su falta y recuperar el amor perdido.

Sin embargo, Elsa se ve atrapada entre los recuerdos de lo que fue su relación y las emociones contradictorias que aún siente por él.

Corazón Roto, Amor Perdido, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La trama explora temas como el arrepentimiento, el perdón y la importancia de la comunicación en las relaciones amorosas. A medida que Lucas lucha por recuperar el corazón de Elsa, los personajes deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender a lidiar con el dolor de la pérdida y la esperanza de una segunda oportunidad.

La serie mantiene a los espectadores cautivos con su mezcla de drama, romance y giros inesperados.

¿Dónde ver Corazón Roto, Amor Perdido?

La serie Corazón Roto, Amor Perdido está disponible en la plataforma ReelShort, accesible desde su sitio web o mediante su app móvil, que puedes descargar gratuitamente.

Para ver los 105 episodios completos es necesario suscribirse, aunque los primeros 3 se pueden disfrutar sin costo.

El idioma original es chino, pero puedes configurarla en español u otros idiomas con subtítulos. También hay algunos episodios en YouTube en chino sin subtítulos, y en TikTok es común encontrar resúmenes o fragmentos compartidos por fans.

Otras historias de reconquista y arrepentimiento que te pueden interesar:

Persiguiendo a mi Exesposa Multimillonaria: Cuenta la historia de Félix, quien, tras abandonar a su esposa embarazada por una mujer rica, se arrepiente al descubrir que su ex ahora es una exitosa empresaria. Decidido a recuperarla, Félix enfrenta los errores del pasado en una trama de redención y segundas oportunidades.

Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex: Narra la historia de Ye Qing, quien muere por culpa de su prometido y renace cinco años antes del evento. Decidida a cambiar su destino, conoce al enigmático Zhou Tingxiao, tío de su ex, y descubre una nueva oportunidad para amar y sanar.

Arrepentimiento de un Mal Padre: Es un drama chino que retrata a un hombre autoritario y exitoso que debe enfrentarse a las consecuencias de su crianza cuando su hijo se convierte en un joven rebelde y sin respeto. La historia gira en torno a la redención, el arrepentimiento y la complejidad del rol paterno.