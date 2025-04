¿Por qué señalan en redes como la presunta culpable de la muerte de Julián Figueroa a Imelda Tuñón?

El fallecimiento de Julián Figueroa en abril del 2023 continúa siendo objeto de controversia, con rumores que apuntan a la implicación de Imelda Tuñón, su esposa. Además, en redes sociales la gente comenta que no deberían descartar esa hipótesis.

Aunque el dictamen oficial indica que Julián murió debido a un infarto al miocardio, especulaciones sobre el consumo de sustancias ilícitas han cobrado fuerza, especialmente tras la demanda legal presentada por Maribel Guardia contra Imelda.

Recientemente, René Marcos, amigo cercano de Julián, sugirió que Imelda Tuñón podría haberle proporcionado sustancias, alegando que ella tenía antecedentes de abuso de drogas.

Sin embargo, Marcelia Figueroa, hermana del cantante, se mostró cautelosa ante tales acusaciones. En una entrevista para Ventaneando, Marcelia expresó: “No me atrevo a dar declaraciones al respecto de ese tema. No he visto las declaraciones de Olivia tampoco. Solo te puedo decir que sé que quiere muchísimo a Maribel y son grandes amigas".

Además, la actriz Olivia Collins ha reiterado en varias ocasiones sus sospechas sobre Imelda Tuñón. En una entrevista, le preguntaron si aún mantenía su postura sobre la responsabilidad de Imelda en la muerte de Julián. Olivia respondió firmemente: “Yo lo mantengo, a mí me parece que fue muy extraño. No estoy acusándola, hay bastantes cosas detrás de Imelda, que tiene un nivel (de locura)“.

El papá de Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia busca proteger la memoria de Julián Figueroa

El tema de la muerte de Julián Figueroa se complicó aún más cuando Tito Frank, padre de Imelda Tuñón, comentó que su yerno sí había fallecido por un infarto, pero insinuó que había “algo” que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, habían tratado de ocultar para proteger la memoria de Julián.

Aunque no dio detalles, sus palabras alimentaron aún más la teoría de que el infarto de Julián podría haber sido provocado por el abuso de sustancias.

A pesar de estos rumores y acusaciones, Maribel Guardia ha negado en diversas ocasiones que Julián Figueroa hubiera consumido sustancias que pudieran haber provocado su muerte. La controversia sigue sin resolverse, y las declaraciones continúan avivando la polémica.