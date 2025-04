Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa a dos años de su muerte y la critican: ‘Nunca lo quisiste’

Imelda Tuñón recordó a su difunto esposo Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian, a dos años de su muerte, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

En ella, compartió una foto del cantante y una imagen donde su mano se entrelaza con la de su hijo, José Julián. Su mensaje decía: “2 años y extrañándote 09.04.2023. Gracias por seguir ayudándonos, te amamos”, junto a una paloma blanca.

Sin embargo, la reacción de sus seguidores fue negativa, siendo acusada de hipócrita debido a su pelea legal con Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa. Incluso algunos usuarios afirmaron que Imelda no quería a su esposo.

Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa a dos años de su muerte y la critican

Muchos de los comentarios atacaron a Imelda Tuñón por la aparente contradicción entre su homenaje y las tensiones que atraviesa con la familia de Julián.

Los seguidores recordaron que, según algunos reportes, la pareja ya no vivía junta cuando él falleció, y acusaron a Imelda de utilizar su recuerdo para fines personales, como la disputa por la herencia.

“Por Dios!! Si ni ya dormían juntos! Tuviste que tocarle la puerta a ver por q no se había despertado! No seas falsa si lo hubieses amado no le faltarías al respeto a la mamá y a tu hijo quienes si fueron sus dos grande amores”, escribió @krystalliquors.

“Te faltó decirle que estás peleando la herencia de su propio hijo al cual él le dejó y no a ti para que disfrutes con otro”, agregó @jenny_ardaya.

“Nunca lo quisiste”, afirmó @dora__23_aneth.

No obstante, algunos seguidores defendieron a Imelda, afirmando que nadie sabía realmente lo que sucedía en su relación. Destacaron que su lucha legal por la herencia es en beneficio de José Julián, el verdadero heredero, y no de Imelda.

También se hicieron presentes mensajes de apoyo, donde los fans expresaron su solidaridad, deseándole fuerzas para seguir adelante y cuidar de su hijo.

Este suceso pone en evidencia la polarización que genera la vida de los famosos, sobre todo cuando existen conflictos familiares públicos, como los que involucran a Imelda Tuñón, Julián Figueroa, y Maribel Guardia.