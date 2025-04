Marco Chacón niega haber falsificado el testamento de Julián Figueroa, como dijo el abogado de Imelda Tuñón.

Marco Chacón, esposo de la actriz Maribel Guardia, ha salido al paso de los rumores y acusaciones que lo vinculan con la falsificación de la firma de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastián.

Tras el fallecimiento de Julián Figueroa, surgieron dudas sobre la autenticidad de un testamento que lo nombraría heredero universal.

Según dijo en el programa De Primera Mano el abogado Antonio Lozano, que representa a Imelda Tuñón, viuda de Julián, la firma en el testamento no coincide con la de documentos oficiales como su pasaporte o credencial de elector. Lozano calificó la firma como “ridícula”, sugiriendo que no pertenece a Julián Figueroa.

Además de las sospechas sobre la firma, Imelda Tuñón y su equipo legal señalaron inconsistencias en la presentación del testamento.

Inicialmente, Marco Chacón habría informado a Imelda que Julián no dejó testamento, por lo que ella debía comenzar un proceso de intestado.

Sin embargo, más tarde apareció una copia cotejada del testamento en Zihuatanejo, Guerrero, lo que levantó sospechas. Lozano indicó que este cambio en la versión de los hechos refleja contradicciones que afectan la credibilidad del testamento.

¿Qué respondió Marco chacón sobre las acusaciones del abogado de Imelda Tuñón?

Marco Chacón, al ser cuestionado por el periodista Carlo Uriel sobre los señalamientos de falsificación, negó rotundamente cualquier implicación.

En su intervención, aseguró que nunca había falsificado ningún documento y aclaró que, en el caso del testamento, el verdadero heredero era Julián Figueroa’s hijo, no él ni Maribel Guardia.

Chacón recalcó que, si se trataba de una disputa sobre el testamento, la madre de Julián estaba peleando el testamento con su propio hijo, no con él.

“Es bien simple, yo nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro, además el beneficiario de ese testamento que apareció, del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, el beneficiario es el niño, no es la abuela, no es ninguna otra persona, es el niño, entonces hay que tener claro que, si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo, no a mí, yo no soy heredero, no a Maribel, no es heredera, el niño es el heredero universal”, expresó Marco.

Además, Marco Chacón desmintió los rumores que lo vinculaban con una relación amorosa con Imelda Tuñón, calificando estas especulaciones como “ridículas”.

Este escándalo ha acaparado la atención pública, pero Chacón sigue defendiendo su postura, reiterando su respeto por Maribel Guardia y por Julián Figueroa y su hijo.