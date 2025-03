Imelda Tunón dice que busca que Maribel Guardia pueda pasar con su nieto el Día de las Madres

Imelda Tuñón, madre de José Julián Figueroa, está buscando la manera de acercarse a Maribel Guardia, la abuela de su hijo, a pesar de la tensa batalla legal que enfrentan.

Actualmente, Imelda lucha por la custodia de José Julián, después de que Maribel Guardia la acusara de no ser capaz de cuidar al niño y que la relación con su exsuegra se deteriorara.

A pesar de las dificultades, Tuñón desea que Maribel Guardia pueda ver a su nieto en una fecha significativa, como el Día de las Madres, ya que entiende la importancia emocional de este encuentro para la actriz, quien hace poco menos de dos años perdió a su hijo Julián.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre su relación con Maribel Guardia?

Imelda Tuñón comentó que no hablará demasiado sobre el proceso legal en el que está involucrada, ya que teme que pueda afectar la investigación, aunque hizo referencia a que recientemente se sometió a una prueba toxicológica de cabello, la cual dio resultados negativos.

La última vez que habló con Maribel Guardia fue cuando la actriz le dio indicaciones sobre algunas citas médicas de su nieto. Desde entonces, no han tenido contacto, dijo.

A pesar de esto, Tuñón expresó su deseo de que ambas puedan llegar a un acuerdo para que José Julián pase el Día de las Madres con Maribel Guardia. “Sé lo importante que sería para ella estar cerca de su nieto”.

Aunque Imelda comentó que tiene planes de viajar con su madre y su hijo durante ese día, espera que se dé una oportunidad para que Maribel Guardia y José Julián puedan encontrarse en otro momento cercano.

Asegura que su intención de acercarse a su exsuegra proviene de un sentimiento de comprensión hacia ella como madre, a pesar de la distensión de su relación. Tuñón explicó: “No por ella, me ha hecho mucho daño, pero porque sé cómo es ser mujer, cómo es ser mamá, no me gustaría que la pasara sin ver a José Julián”.

Reconoce que, aunque hubo conflictos, ella respeta a Maribel Guardia y que en el pasado tuvieron una relación cordial.

Sin embargo, sus diferencias siguen presentes, y no descarta mantener una distancia emocional debido a los daños sufridos por el complicado proceso legal que están atravesando desde hace varias semanas.