Luis R. Conríquez se retira de los corridos tumbados tras cancelación de Los Alegres del Barranco

El cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez, informó que ya no interpretará corridos tumbados en sus próximas presentaciones a raíz de la controversia que se generó por el concierto de Los alegres del barranco donde fueron duramente criticados por interpretar una canción que hace referencia a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto provocó que la banda perdiera sus visas.

En ese sentido, Luis R Conríquez reveló que dejará de interpretar las canciones que hagan alusión a la violencia y narcotráfico. Esto sorprendió a su audiencia, aunque él indicó que aquellos que lo siguen, lo seguirán escuchando hasta con bachata.

Luis R. Conríquez se despide de los corridos

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el cantante informó a su público sobre la decisión que ha tomado respecto al repertorio que tendrá en sus futuras presentaciones.

“Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante”, expresó el intérprete de ‘Si no quieres no’.

Además, en su canal de difusión, detalló que esta no es una decisión que haya tomado por si solo, sino algo general. “Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes”, detalló.

Hay que mencionar que la carrera del artista ha estado marcada por los corridos tumbados, pues el intérprete saltó a la fama gracias a su colaboración con Peso Pluma y La Adictiva en temas como ‘JGL’ y ‘Siempre Pendientes’.

Usuarios reaccionan

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la reciente noticia por parte de Luis R. Conríquez, quien ya no interpretará corridos sin importar qué tan importantes hayan sido en su trayectoria.

Si bien algunos están de acuerdo con el cambio en la música, otros señalan que no es tan bueno que exista una prohibición frente a la música, que es una forma de expresión para la sociedad y no solo los individuos.