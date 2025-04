Natasha Dupeyrón llora tras recibir su certificado de la prepa; inspira con su conmovedora historia

Natasha Dupeyrón emocionó a la gente en redes sociales, al compartir su gran logro por el que estuvo trabajando durante este tiempo. La actriz terminó la prepara y logró graduarse con una calificación casi de excelencia.

La actriz que ha participado en telenovelas y películas como Gotita de amor, Carita de ángel, Amigas y Rivales, Rebelde, Lola érase una vez, lloró y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para compartir su emoción por obtener su certificado de la escuela.

Natasha Dupeyrón presume su certificado de la prepa ı Foto: IG Natasha Dupeyrón

La actriz de 33 años de edad publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que puso una de ella de niña y el resto eran sus apuntes de la escuela de la prepa.

El emotivo mensaje de Natasha Dupeyrón, tras graduarse de la prepa

En la publicación añadió un mensaje muy emotivo en el que compartió cómo fue su proceso en el que se animó a retomar sus estudios.

“Soy recibí mi certificado de preparatoria. Con 9.5 de promedio ¡Nunca imaginé que iba a escribir algo así! Jajaja. Cuando era niña, no fui a la escuela. Trabajé desde muy chica, y crecí con la idea de que estudiar no era para mí. Que no podía. Que no servía para eso”; escribió la actriz.

Contó que ir a reuniones la hacía sentir insegura, pues consideraba que no tenía el suficiente conocimiento y le daba miedo que hablaran de temas que ella no conocía.

Natasha Dupeyrón explicó que por mucho tiempo se sintió limitada, ya que trató de estudiar música, pero la rechazaron porque no tenía la escuela terminada.

Me daba miedo estar en una reunión y que hablaran de cosas que yo no entendía.Me daba miedo preguntar.Me daba miedo fallar. Natasha Dupeyrón



“Intenté estudiar música una vez, con mucha ilusión. Pero no tenía la escuela terminada y no me dejaron entrar. Y eso me dolió. Me sentí limitada. Sin opciones. Con una autoestima tan bajita que me convencí de que nunca iba a poder”, mencionó la protagonista de la película “Cuando sea joven”, en donde compartió créditos con Verónica Castro.

Pero Natasha Dupeyrón no se rindió y el después de ir a terapia, el año pasado se inscribió en la escuela y tras echarle muchas ganas descubrió que era muy buena en el área de matemáticas.

“Me enamoré de la física. La química dejó de darme miedo. Aprendí que soy buena para las matemáticas (¡el álgebra es mi pasión!) Me emocioné con la historia, la filosofía, la psicología. Aprendí de derecho, sociología, literatura, estructura socioeconómica de México y biología”, señaló la famosa.

Natasha Dupeyrón llora al recibir su certificado de la prepa ı Foto: IG Natasha Dupeyrón

Indicó que sentía que por primera vez sentía que estaba haciendo algo por ella misma y agradeció a la maestra que la estuvo apoyando en este proceso.

Fans celebran logro de Natasha Dupeyrón

Los seguidores de la actriz festejaron con ella y la felicitaron por haber cumplido su sueño y se conmovieron con su historia, ya que señalaron que ahora Natasha es un ejemplo de inspiración para decirle al mundo que nunca es tarde para prepararte y hacer lo que quieras para mejorar.

“Que orgullo Nat!!”, “Hoy, mi admiración por vos crece aún mas sabiendo que esa niña que cumplía sus sueños actoralmente sigue siendo la que no se rinde para cumplir sus metas. “, “Nunca es tarde para intentarlo, orgulloso de ti”, fueron algunos de los comentarios de sus admiradores.