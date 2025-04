Papá de Checo Pérez desmiente romance con Lucía Méndez: ‘No es una mujer fácil’ | VIDEO

Antonio Pérez Garibay aclaró que no tiene una relación con Lucía Méndez, contrario a lo que había declarado en el pasado, cuando reveló que supuestamente planeaba llegar a altar con la famosa actriz que fue hospitalizada recientemente.

Papá de Checo Pérez aclara que no sale con Lucía Méndez

Fue en una reciente entrevista con Sale el Sol que el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, dijo que con Lucía Méndez solo tiene una muy buena amistad, pero no un romance como se había dicho en el pasado.

“No, yo creo que no hay confusión, Lucía es una gran mujer y es una gran diva. La parte de Lucia es más importante lo que es Lucia que un noviazgo, no existe un noviazgo”, mencionó el ex diputado, esclareciendo los pormenores de su relación.

Antonio Pérez Garibay habla del video tomado de la mano con Lucía Méndez

En ese sentido, habló del video donde los famosos se encuentran tomados de la mano: “El simple hecho de que sea mi amiga, vivir lo que disfrutamos juntos, la forma en que nos reímos. Hay muchos videos, cuando estamos en el estadio, no tiene grada, estábamos junto a la gente normal”, dijo.

“La confusión surge cuando los directivos los bajan de la grada para protegerlos y yo la tomo de la mano, caminamos de la mano pero alguien lo grabó y es como se filtró”, explicó sobre el video viral.

😍 ¡Qué viva el amor! El papá de Checo Pérez y Lucía Méndez en CU



📽️ @ValGonzalez23#MegaFutbol | #NuestroFutbol pic.twitter.com/553ZaH0kXH — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 17, 2025

A pesar de todo, Pérez Garibay dijo que sería un honor salir con Lucía Méndez. “Para mi sería un gran honor todo lo demás, lo único que existe es una gran amistad, un gran respeto. Lucia no es una mujer fácil”, expresó.

Finalizó: “Con Lucía no puedes ir más allá de eso, a mí si me aceptara mañana soy el novio de Lucía. Lucia es más que cualquier cosa, es una parte muy importante, es una gran mujer, me divierto muchísimo, con ninguna mujer me había reído tanto”.

Recordemos que en primera instancia, fue Antonio Pérez Garibay quien dijo que estaba en una relación con Lucía Méndez, ante lo que ella negó el noviazgo de manera rotunda y por ello, ahora su versión de la relación ha cambiado.