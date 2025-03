¿Enamorados? Captan a Lucía Méndez con el papá de Checo Pérez, tomados de la mano | VIDEO

Recientemente, captaron a el papá de Checo Pérez junto con Lucía Méndez tomados de la mano, lo cual ha desatado una serie de especulaciones en redes sociales de quienes también recuerdan como a inicios de febrero, el hombre se dijo muy enamorado de la actriz y aseguró que pensaba en casarse con ella.

Si bien en su momento Lucía Méndez desmintió su presunta relación con el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay. Todo parecería indicar que la mujer simplemente estaba tratando de esconder este romance que muchos no se esperaban.

Lucía Méndez con el papá de Checo Pérez, tomados de la mano

En redes sociales circula un video de El reciente partido entre Pumas contra Rayados que se llevó a cabo este domingo 16 de marzo y a que asistió la parejita.

En imagen podemos ver a Méndez con jeans saco y gorra mientras que Pérez Garibay luce un atuendo oscuro. Sin embargo, lo que destaca es como el hombre sostiene a la actriz de la mano firmemente mientras caminan.

😍 ¡Qué viva el amor! El papá de Checo Pérez y Lucía Méndez en CU



📽️ @ValGonzalez23#MegaFutbol | #NuestroFutbol pic.twitter.com/553ZaH0kXH — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 17, 2025

La relación entre Lucía Méndez y el papá de Checo

Fue hace unos meses que el empresario reveló que quería llevar a la famosa al altar: “¿Cómo podría decir: ‘Quiero llegar al altar con ella’? Y qué tal si no quiere llegar ni a la kermés”, explicó.

“Esta relación me motiva mucho. Me siento feliz. Es bonito salir y estar con ella. Nos reímos de todas nuestras tonterías”, confesó en su momento, sorprendiendo al público en redes sociales.

Ante estas declaraciones, la famosa expresó en el pasado: “No lo conozco bien, lo he visto dos veces en mi vida, sale y dice: ‘No, Lucía y yo hemos salido muchas veces; o sea, yo no entiendo”, puntualizó.

A pesar de todo, parece que Antonio Pérez Garibay hizo una ‘luchita’ que rindió frutos, pues ahora se le ha visto tomado de la mano de Lucía Méndez, por lo que parece que se ha formado una relación entre ellos.