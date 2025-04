Luis R. Conriquez habla del ataque en Texcoco: ‘Atentaron contra la vida del público y la mía’

La presentación de Luis R. Conriquez en el Palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México, culminó en caos y violencia la noche del viernes.

Durante el concierto, el artista anunció que no interpretaría narcocorridos, cumpliendo con las nuevas regulaciones que prohíben canciones que glorifiquen el crimen organizado. Esta decisión desató la ira de algunos asistentes, quienes comenzaron a abuchear y lanzar objetos al escenario.

Es por ello que, recientemente el cantante se pronunció sobre los terribles actos de violencia que se suscitaron ayer.

A través de una historia en Instagram, Luis R. Conriquez lanzó un comunicado donde lamentó los hechos ocurridos en el Palenque.

“Lamento profundamente lo ocurrido en la presentación de anoche, 11 de abril, en el Palenque de la Feria de Texcoco”, inicia.

Además, dijo que de ahora en adelante haría algunos cambios en el estilo de música que suele interpretar, pese a que siempre ha querido satisfacer a su público, quien lo ha llevado a ser uno de los intérpretes de regional mexicano más escuchados.

“Para mí lo más importante es complacer a mi público, a quien le debo lo que soy. No obstante, como artista, me apego a las nuevas normas que el gobierno solicita respecto a la interpretación de corridos”, explicó.

Del mismo modo, expresó que el ataque sucedido puso en riesgo su vida y la de los asistentes al show.

“Los lamentables hechos ocurridos anoche en el recinto, atentaron no sólo contra la seguridad y por tanto la vida del público, así como también la integridad de mi equipo de trabajo y la mía”, sentenció.

Comunicado de Luis R. Conriquez. ı Foto: Captura de pantalla IG @luisrconriquezoficial

¿Qué pasó en Texcoco durante el concierto de Luis R. Conriquez?

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que Luis R. Conriquez expresa su frustración: “No hay corridos. ¿Cómo le hacemos? Me voy pa’ la casa mejor, si me van a gritar, me voy.”

Posteriormente, el cantante optó por retirarse del escenario, mientras el caos se intensificaba. Los asistentes, molestos por la ausencia de sus canciones favoritas, destrozaron instrumentos musicales y agredieron al personal de seguridad.

Elementos de seguridad privada intentaron mediar la situación, pero la violencia persistió, obligando a las autoridades a intervenir para desalojar al público y restaurar el orden.

Este incidente resalta la compleja relación entre los artistas y su público, especialmente cuando se abordan temas sensibles como los narcocorridos.

La decisión de Luis R. Conriquez de adaptarse a las regulaciones gubernamentales, aunque respaldada por algunos, fue rechazada por una parte de su audiencia, evidenciando las tensiones existentes en la industria musical mexicana.