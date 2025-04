Katy Perry cantó en su viaje al espacio; esto dijo al regresar a la Tierra | VIDEO

Este 14 de abril marca un día histórico, donde el lanzamiento de la Misión NS-1 se llevó a cabo de manera exitosa. De ese modo, Katy Perry se convirtió en la primera estrella pop en visitar el espacio exterior gracias a la empresa Blue Origin.

A pesar de que la travesía de Katy Perry en el espacio duró un par de minutos y el viaje completo apenas llegó a los 11 minutos, la nave alcanzó una altitud de alrededor de nueve kilómetros sobre la Tierra y destaca su simbolismo, al ser la primera misión en más de 60 años exclusiva de mujeres, donde todas son importantes figuras en sus áreas de trabajo.

El viaje de Katy Perry al espacio, ¡cantó fuera de la Tierra!

Se transmitió en vivo el despegue, transcurso y aterrizaje del grupo de mujeres que viajaron al espacio. En los videos, podemos escuchar a las celebridades conmoverse al llegar al espacio y poder ver la luna y la Tierra.

Incluso, la cantante decidió cantar un poco mientras se encontraba en el espacio e interpretó el tema ‘What a Wonderful World’, con el que expresó la apreciación de la tripulación al encontrarse con la enormidad del universo.

“He cantado esa canción en el pasado y claro que siempre mi ‘yo superior’ dice qué hacer, porque nunca imaginé que un día decidiría cantar algo de eso en el espacio”, expresó.

Al llegar a la Tierra, lo primero que hizo la cantante fue alzar al cielo una margarita, que en inglés se dice ‘daisy’, como el nombre de su hija. Después, la estrella besó la flor y bajó a besar la Tierra.

“La margarita (Daisy) es una flor común, pero crecen a través de cualquier condición. Crecen a través del cemento, a través de las grietas, de las paredes. Son resilientes, son fuertes, son poderosas. Las flores me parecen la sonrisa de Dios, pero también un recordatorio de lo hermosa que es la Tierra y la hermosa magia que hay en todos lados, rodeándonos, incluso en una pequeña margarita. Así que lo aprecio mucho, lo recuerdo y lo cuido y lo protejo”, mencionó después sobre la flor que llevó y que comparte nombre con su hija.

Las declaraciones de Katy Perry al regresar del espacio

Posterior a su llegada, la intérprete de ‘E.T.’ compartió cómo se sintió en este momento que ha marcado un hito en su vida: “Me siento super conectada con el amor, esta experiencia me mostró que nunca sabes cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes para dar y cómo has sido amado hasta el día que despegas”, expresó.

“Se trata de una energía colectiva allí, se trata de hacer espacio para la mujer futura y ocupar espacio y pertenencia y se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y apreciarlo y todo esto es en beneficio de la Tierra”, señaló, dejando ver que la misión iba más allá de ella misma.

Incluso, Katy Perry reveló que esta experiencia fue bastante compleja y que “está en segundo lugar, después de ser madre”. Destacó: “Tuve que entregarme y confiar que el universo iba a cuidar de mí y protegerme y también a mi familia, a mi hija. Estoy muy contenta de haber recibido el regalo de ser madre y de ir al espacio, es increíble, y quería dar ejemplo de valía y valentía”, señaló.

¿Por qué eligieron a Katy Perry para la misión?

La elección de la estrella pop va más allá de su fama y relevancia mundial, pues la artista también se preocupa por dejar su huella de la mejor manera posible. Blue Origin explica:

“(Perry) Usa su poderosa voz para garantizar el derecho de todos los niños a la salud, la educación, la igualdad y la protección, y su propia Fundación Firework, que empodera a niños de comunidades desfavorecidas al despertar su luz interior a través del arte”.

La artista mostró en sus redes sociales los detalles de cómo se preparaba para la misión de Blue Origin. “Todos los días me digo a mí misma: ‘Eres valiente, eres audaz, estás haciendo esto por la próxima generación, para inspirar a tanta gente, pero especialmente a las jóvenes, a pensar: ‘Iré al espacio en el futuro’. Sin límites”, expresó en una conversación con The Associated Press.