Misión Blue Origin: ¿Quiénes son las mujeres que acompañan a Katy Perry al espacio?

Katy Perry irá al espacio este lunes 14 de abril, pero la famosa no es la única integrante de la misión del NS-31, pues estará acompañada de cinco mujeres más, quienes son también importantes figuras en otros ámbitos laborales.

Hace unos meses, la empresa Blue Origin informó que realizaría la primera misión exclusiva de mujeres al espacio en más de 60 años, donde estará Katy Perry junto con cinco poderosas mujeres más. Ahora, te contamos más sobre ellas.

Las mujeres que viajan al espacio con Katy Perry

Gayle King

Gayle King es una escritora y personalidad de la televisión estadounidense, co anfitriona de CBS Mornings, quien en 2019, fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes en Time Magazine.

La mujer de 70 años de edad tuvo dos hijos y es divorciada. Estudió en la universidad de Maryland y ha registrado apariciones en películas y series de televisión como The Color Purple, The Manchurian Candidate, 30 Rock, Being Mary Jane y The Boss, entre otras

Lauren Sánchez

Lauren Wendy Sánchez es una reportera de entretenimiento y presentadora de noticias reconocida en los Estados Unidos.

La mujer tiene 55 años de edad, tres hijos y es la actual prometida de Jeff Bezos, dueño de Blue Origin.

Aisha Bowe

Aisha Bowe es una ingeniera aeroespacial bahameño-estadounidense, fundadora y directora ejecutiva de STEMBoard, una empresa de tecnología.

Será la sexta mujer afrodescendiente en ir al espacio y la primera en hacerlo en un vuelo privado.

Amanda Nguyen

Amanda Ngọc Nguyễn es una activista de derechos civiles y directora ejecutiva y fundadora de Rise, una organización no gubernamental de derechos civiles. Ella redactó la Ley de Derechos de los Sobrevivientes de Agresión Sexual, un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Estados Unidos.

Nguyen fue nominada al Premio Nobel de la Paz 2019. Su historia es una de superación y resiliencia, pues en 2013, mientras estudiaba en la universidad de Harvard, fue violada, aunque tardó varios años en presentar su denuncia, pues no sentía que tuviera el tiempo ni los recursos necesarios para participar en un juicio que potencialmente podría durar años.

Kerianne Flynn

Kerianne Flynn es una productora de cine conocida por trabajar en el cine independiente. Algunas de sus producciones son Esto cambia todo (2018) o Lilly (2024).

Su trabajo se enfoca en temas socialmente relevantes, con lo que muestra su interés en contar historias que reten a las normas sociales.