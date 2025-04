Ríndete a mi abrazo, ¿dónde ver este drama de amor, venganza y segundas oportunidades en el antiguo imperio

Ríndete a mi abrazo es un drama romántico de fantasía que combina el renacimiento, las intrigas palaciegas y una relación marcada por el destino.

La historia sigue a Isabela, quien tras morir de cansancio en la era moderna, reencarna en su propio cuerpo pero en la época imperial.

Decidida a cambiar su vida, quiere divorciarse de su esposo y necesita el permiso del emperador Alfonso, conocido como un tirano.

Sin embargo, descubre que un misterioso lazo espiritual la mantiene unida con el emperador, impidiéndole marcharse hasta que ambos enfrenten sus verdades.

A lo largo de la trama, Isabela y Alfonso se ven envueltos en una red de conspiraciones, secretos del pasado y manipulaciones cortesanas.

Pero la tensión inicial da paso a una atracción genuina. Juntos deben desentrañar los misterios que los unen y liberarse de las cadenas emocionales e imperiales que los retienen.

El drama se enfoca en la redención, el poder del amor cuando es libremente elegido y el derecho de cada quien a escribir su propio destino.

¿Quién es Isabela?

Isabela es la protagonista central. Tras ser víctima de una traición en su vida pasada, reencarna con una nueva determinación: recuperar su libertad.

Inteligente, decidida y emocionalmente fuerte, su evolución la lleva de la sumisión a la soberanía personal. Su viaje espiritual y amoroso es el eje de la historia.

¿Quién es Alfonso?

Alfonso es el emperador que termina enredado con Isabela.

Inicialmente retratado como un tirano frío y autoritario, su personaje evoluciona al enfrentarse a los sentimientos genuinos que surgen al reencontrarse con Isabela reencarnada.

Alfonso debe decidir si es capaz de amar sin poseer, y redimir sus errores pasados.

Isabela renace y quiere divorciarse de su esposo, que a su vez quiere a otra mujer. ı Foto: FlickReels

¿Dónde ver el drama de Ríndete a mi abrazo?

La serie está disponible en plataformas de dramas cortos como FlickReels y ShortMax, con disponibilidad en español a través de sus aplicaciones móviles y sitios web.

Estas plataformas ofrecen acceso gratuito con subtítulos, y publican episodios de manera seriada.

La duración de cada capítulo suele ser breve, ideal para maratones en dispositivos móviles.

Aunque se puede acceder a parte del contenido de manera gratuita, para ver el contenido completo debe tenerse una suscripción de paga.

La serie también está disponible en la plataforma DailyMotion con título en inglés Please Come Into My Arms.