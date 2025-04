Amenazan a Luis Máximo, ex participante de La Voz México, EN VIVO: ‘Te vamos a desaparecer’ | VIDEO

Amenazan a Luis Máximo, ex participante de La Voz México

Luis Máximo, quien fue participante en La Voz México, se ha vuelto tendencia en redes sociales por un alarmante video, en el que es amenazado durante una transmisión en vivo, mientras cantaba en la calle. El momento ha desatado preocupación en la audiencia.

Luis Máximo tiene solo 20 años de edad y es conocido como ‘El Talento de Toluca’. Después de formar parte de La Voz México, se le ha visto cantar en el centro de su cuidad natal y comparte sus presentaciones, motivo por el que estaba grabando en aquel momento.

El momento en que Luis Máximo es amenazado EN VIVO

El joven estaba haciendo una transmisión en vivo cuando se le acercaron algunos hombres que comenzaron a intimidarlo y hasta le aseguraron que “lo iban a desaparecer”.

Esto ocurrió el pasado domingo 20 de abril, mientras el joven colocaba sus instrumentos para comenzar a cantar en el lugar donde se encontraba. Es entonces que se puede escuchar la voz de dos hombres que lo comienzan a molestar.

“Mira carnal, te vamos a desaparecer de aquí”, dice el hombre que lo amenaza. Ante esto, Luis se ríe e indica que se encuentra grabado un directo, por lo que no le da mucho miedo lo que pueda pasar, pues sigue conversando con ellos.

🚨| Amenazan a cantante toluqueño Luis Máximo en pleno en vivo



👉 Dos hombres se le acercaron mientras transmitía desde Los Portales de Toluca y lo amenazaron con “desaparecerlo”.



Luis Máximo, exparticipante de La Voz México y con más de 253 mil seguidores en TikTok, suele… pic.twitter.com/NkZikxnxEY — AD Noticias (@ADNoticiasMex) April 20, 2025

“Lo trepamos con todo y todo, no es el primero ni el último, no es el primero que se va a morir ni el último”, siguen los hombres. El video termina con el joven solicitando el apoyo de una patrulla o un policía, pues no había ningún tipo de seguridad en la zona.

Si bien algunos usuarios en redes sociales se mostraron preocupados por la situación del joven, otros señalaron que los hombres no parecían ser peligrosos y solo estaban hablando de más.

A través de sus redes sociales, Luis Máximo mencionó que se encuentra bien y lamentó la situación que atravesó este fin de semana al ser amenazado, aunque queda claro que no por ello, dejará de cantar en la calle como le gusta.