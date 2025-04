Silencio Roto, ¿dónde ver este drama chino sobre una joven que finge ser muda para ayudar a su novio?

Silencio Roto es un drama chino que narra la vida de Nancy, una mujer que lo tenía todo: riqueza, estatus y una relación amorosa con Hank.

Sin embargo, su mundo se desmorona cuando Hank sufre un accidente que lo deja sordo y mudo y la familia de ella lo rechaza.

Nancy, demostrando su devoción, sacrifica a su familia y su fortuna para cuidar de él.

Durante tres largos años, Nancy apoyó incondicionalmente a Hank con todos sus tratamientos hasta que él se recuperó.

Pero en lugar de mostrar gratitud, ahora Hank se avergonzaba de su pasado y de que Nancy actuara como “la pobre chica muda”.

Además comenzó a hacerle caso a Yana, una mujer que solo lo deseaba por su encanto recién descubierto, mientras alejaba a Nancy con palabras crueles y actitudes frías.

Finalmente, Nancy puso un alto y se alejó. Regresó con su familia, se mudó al extranjero y poco a poco reconstruyó su vida. Y allí, encontró algo inesperado: el verdadero amor con Noah , un hombre que la valoraba por quien realmente era. Sin disfraces, sin sacrificios. Solo felicidad, como siempre debió ser.

¿Quién es Nancy Morgan?

Nancy es la protagonista de la serie, una mujer que experimenta una profunda transformación emocional.

Inicialmente, Nancy es una persona entregada y amorosa, que cree firmemente en el poder del amor y la dedicación.

Sin embargo, tras la traición de Hank, Nancy se ve obligada a reevaluar su vida y sus prioridades.

A lo largo de la serie, Nancy encuentra la fuerza para superar su dolor y abrirse a nuevas oportunidades, representando un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento.

¿Quién es Hank?

Hank es la pareja de Nancy y una figura central en su dolor emocional.

Al principio, Hayden es retratado como un compañero ideal: atento, cariñoso y encantador.

Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento cambia, volviéndose distante y frío.

Esta transformación afecta profundamente a Nancy, llevándola a cuestionar el valor de su relación y su propia autoestima.

Hank representa la realidad de cómo el amor puede desvanecerse y convertirse en una fuente de sufrimiento

Nancy fingió ser muda como su novio Hank para apoyarlo, pero cuando el se recuperó se sintió atraído por Yara. ı Foto: ReelShort

¿Dónde ver el drama chino Silencio Roto?

En redes sociales se popularizó un serie con el título Silencio Roto, pero la series ha publicado en otras plataformas con una variedad de títulos en inglés como “Love in Silence, Vengeance in Echo”, “Billionaire’s Mute Lie”, “Beyond the final Chord” o “When silence was louder than love”.

Además de redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook este drama se ha difundido en plataformas especializadas en series y películas en formato vertical como ReelShort y DramaBox, aunque el acceso a estas últimas puede requerir una suscripción de pago para ver completas las historias.

​Silencio Roto también se encuentra disponible a través de la plataforma DailyMotion con subtítulos en inglés con el título de “Love in Silence, Vengeance in Echo” o “When silence was louder than love”.