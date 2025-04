Los Ilusionistas 3: Vuelven los Cuatro Jinetes; checa el trailer, la fecha de estreno y el nuevo reparto

La esperada tercera entrega de la saga Los Ilusionistas, titulada oficialmente Now You See Me: Now You Don’t, se estrenará el 14 de noviembre de 2025.

Dirigida por Ruben Fleischer (Zombieland, Uncharted), la película reúne al elenco original: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo y Morgan Freeman.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa y Rosamund Pike. ​

La trama sigue a J. Daniel Atlas (Eisenberg), quien recluta a una nueva generación de magos para ejecutar un ambicioso robo: sustraer el codiciado “diamante corazón” de una familia corrupta.

Aunque inicialmente distanciado de sus antiguos compañeros, los Cuatro Jinetes originales se reúnen para apoyar a los nuevos talentos en esta peligrosa misión.

La filmación de la película comenzó en julio de 2024 en Budapest y concluyó en noviembre del mismo año. También se realizaron tomas en Amberes, Bélgica.

El guión fue escrito por Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith y Michael Lesslie. La producción estuvo a cargo de Bobby Cohen y Alex Kurtzman.

J. Daniel Atlas el líder de los Cuatro Jinetes recluta a una nueva generación de magos. ı Foto: Captura de pantalla

​

¿Quién es J. Daniel Atlas?

J. Daniel Atlas es un carismático ilusionista y líder de los Cuatro Jinetes.

En esta entrega, se muestra más maduro y dispuesto a guiar a la nueva generación de magos.

Es interpretado por Jesse Eisenberg, conocido por su papel en The Social Network, por el cual fue nominado al Oscar. ​

¿Quién es Merritt McKinney?

Merritt McKinney es un hipnotista y mentalista con un agudo sentido del humor.

En la nueva película, continúa utilizando sus habilidades para apoyar al equipo en situaciones críticas.

Woody Harrelson, quien da vida al personaje, ha sido nominado al Oscar y es reconocido por sus roles en True Detective y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. ​

¿Quién es Henley Reeves?

Henley Reeves es una escapista y maga de teatro, conocida por su valentía y determinación.

Después de su ausencia en la segunda película, regresa para unirse al equipo en esta nueva aventura.

Isla Fisher, quien interpreta a Henley, ha participado en películas como The Great Gatsby y Wedding Crashers. ​

¿Quién es Jack Wilder?

Jack Wilder es un joven ilusionista y experto en imitaciones. Su agilidad y habilidades técnicas son fundamentales para el éxito de las misiones del equipo.

Dave Franco, actor que lo interpreta, ha trabajado en filmes como Neighbors y The Disaster Artist. ​

¿Quién es Thaddeus Bradley?

Thaddeus Bradley es un exmago que se dedicaba a desenmascarar a otros ilusionistas.

En esta entrega, se revela como el líder de “El Ojo”, la sociedad secreta de magos, y guía al equipo en su nueva misión.

Morgan Freeman, quien encarna a Thaddeus, es un actor galardonado con el Oscar y conocido por su trabajo en The Shawshank Redemption y Million Dollar Baby. ​

Los Cuatro Jinetes y los nuevos magos reclutados se unen en una misión. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena Los Ilusionistas 3?

La película se estrenará en cines el 14 de noviembre de 2025.

Distribuida por Lionsgate, se espera que esté disponible en salas de cine de todo el mundo.

Aún no se ha confirmado su disponibilidad en plataformas de streaming. ​

¿Qué revela el trailer de Los Ilusionistas 3?

El tráiler de Los Ilusionistas 3: Ahora Me Ves, Ahora No Me Ves? muestra a J. Daniel Atlas, el líder de los Cuatro Jinetes, con un nuevo grupo de magos.

Como en las entregas anteriores el equipo se embarca en una misión para hacer justicia a través de la magia.

Y en un punto crítico el equipo original se vuelve a reencontrar.