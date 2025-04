¿Quién es Julieta Silvia, la nueva novia de Chumel Torres?

Luego de su mediática relación con Natalia Téllez, Chumel Torres decidió hacer público que se dio una nueva oportunidad en el amor ahora con una influencer que es creadora de contenido de temas de nutrición.

Chumel Torres hizo una publicación en su Instagram el pasado 14 de febrero de una serie de fotografías en las que aparece con la creadora de contenido de una manera muy romántica y las acompañó con una romántica frase.

“Quién me lo iba a decir... la felicidad sí estaba a punto de llegar. Ya aquí déjenme, no le muevan a nada”, fue el mensaje del influencer de temas políticos.

Los fans de Chumel no tardaron en reaccionar a las fotografías, quienes se alegraron por él de verlo feliz en el amor.

“Y me da mucha alegría que sea feliz! Yo se que no sabe que existo! Pero… para mi es un amigo mío! Felicidades!”, “Amooo, recuerdo los videos de cuando decías que por ahí a de estar esa persona con responsabilidad afectiva, inteligente etc así como tú comprenderás. Que bonitooo, si existe el amor”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

¿Quién es Julieta Silva?

Julieta Silva es una destacada nutrióloga deportiva, emprendedora y creadora de contenido fitness mexicana, reconocida por su enfoque innovador en el bienestar femenino.

Es originaria de Guadalajara, Jalisco. En 2013, sufrió un accidente mientras practicaba snowboarding en Colorado, Estados Unidos, que le causó una fractura en la columna vertebral. A pesar de los pronósticos médicos desfavorables, logró recuperarse y decidió dedicarse al ámbito del fitness y la nutrición. Obtuvo certificaciones en health coaching, suplementación herbolaria, nutrición deportiva, diseño de entrenamientos y project management .

Es fundadora y CEO de The Fit Body Co., una empresa que ofrece suplementos alimenticios y programas de recomposición corporal diseñados específicamente para mujeres.

Además de los productos, Julieta ha creado una comunidad en línea que ofrece asesoría nutricional personalizada y retos fitness, como el Reto FITFAM, que incluye planes alimenticios, rutinas de ejercicio y acceso a más de 600 clases disponibles 24/7.

Julieta tiene 419 seguidores en Instagram, en donde comparte consejos para tener una vida fitness.