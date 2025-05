Thunderbolts: ¿Tiene escena post créditos?

La nueva película de Marvel Thunderbolts por fin llegó a los cines y, como era de esperarse, ya está dando mucho de qué hablar. Esta vez, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) reunió a un equipo de antihéroes con más problemas emocionales que ganas de salvar el mundo… y la fórmula funcionó.

¿Thunderbolts tiene escenas post créditos?

Pero si algo sabemos los fans de Marvel es que la historia nunca termina con los créditos. Por eso, no te sorprendas si ves que nadie se levanta de su asiento cuando empiezan a salir los nombres del equipo técnico. Sí, Thunderbolts tiene escenas postcréditos. Y no, no te vamos a arruinar la sorpresa.

Lo que sí podemos decirte es que una de esas escenas cambia el juego. Mientras una tiene ese clásico toque cómico que aligera el final, la otra es el tipo de guiño que hace brincar a los fans más atentos. ¿Lo mejor? Nos adelanta un poco de lo que viene para el futuro del UCM. Y créenos, viene algo muy, muy grande.

¿Cuántas escenas post créditos tiene Thunderbolts?

Si has estado al pendiente de los anuncios de Marvel, probablemente ya sepas qué franquicia está en camino y por qué este crossover podría ser el inicio de algo épico. Thunderbolts no solo cierra una etapa, también abre la puerta a una nueva generación de superhéroes que, aunque suene exagerado, podrían cambiarlo todo.

¿Debes ver la película solo por la escena postcréditos?

La verdad es que no. Thunderbolts tiene lo suyo: acción, caos emocional y una vibra distinta a lo que hemos visto últimamente. Pero si eres fan del UCM o te gusta estar al día con todo lo que viene, quedarte hasta el final vale totalmente la pena.

Y si no eres tan clavado, pero tienes curiosidad por lo que Marvel está cocinando para sus siguientes fases, este pequeño adelanto al final te dejará con una gran pista.

En resumen: no te vayas del cine cuando veas los créditos. Thunderbolts guarda una sorpresa que puede cambiar el futuro del UCM, y créenos, querrás ser de los primeros en verla.

Recuerda que para evitar los spoilers, es necesario que te dirijas a los cines de tu conveniencia antes que todos para que no caigas en ellos.

Además, los Thunderbolts no solo funcionan como un proyecto de transición, sino también como un puente hacia una nueva era de superhéroes en el UCM.