La actriz Violeta Isfel ha generado controversia tras negarse a grabar un saludo en video para la sobrina de una maquillista, lo que desató una ola de críticas en redes sociales. El incidente ocurrió durante la grabación de un programa de televisión en el que Isfel participaba como invitada.

Según la maquillista involucrada, su sobrina había solicitado el saludo como un gesto de cariño, pero la actriz se negó rotundamente. Además, dijo que “a otras practicantes también” les negó el saludo.

La maquillista, quien prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su molestia por la actitud de Violeta Isfel. Aseguró que la actriz mostró una actitud altiva y despectiva, lo que le causó una gran decepción.

“Le estaban quitando el micrófono y yo le pedí el saludito para mi sobrina y me dijo: ‘No, tienes que ir a mis redes, a mi Instagram, meter tu solicitud, los datos de la tarjeta”, explicó la mujer.

Al preguntarle cómo le hizo sentir esa reacción, dijo: “Pues feo, porque no me esperaba esa respuesta. Pero no es mentira”.

Maquillista a la que Violeta Isfel le negó una foto defiende su versión: ‘No es mentira’

Por su parte, Violeta Isfel ha defendido su postura, argumentando que no acostumbra a grabar saludos personalizados sin un acuerdo previo.

En sus redes sociales, la actriz lleva varios días publicando historias donde aparece dando autógrafos, recibiendo regalos y tomándose fotos con los fans que la esperan a la salida de las funciones de Señora Presidenta.

Violeta Isfel dando autógrafos. ı Foto: Captura de pantalla IG @violetaisfel

Algunos seguidores respaldaron en redes sociales a Violeta Isfel, argumentando que tiene derecho a decidir cómo y cuándo interactuar con sus admiradores. Otros, sin embargo, consideran que un gesto de amabilidad como un saludo en video no debería ser condicionado a un pago, pues su fama se la debe al público.

Este episodio también ha puesto en evidencia la creciente tendencia de algunos artistas de cobrar por saludos personalizados, una práctica que ha generado opiniones divididas entre el público. Mientras algunos ven en ello una forma legítima de monetizar su imagen, otros lo perciben como una falta de gratitud hacia sus seguidores.

La negativa de Violeta Isfel a grabar un saludo en video ha desencadenado una polémica que refleja las complejidades de la relación entre los artistas y su audiencia en la era digital.