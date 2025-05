¿Quién es y qué enfermedad tiene Mercedes Alemán? La esposa de Emmanuel

Emmanuel protagonizó un emotivo momento durante el programa Juego de Voces este domingo 11 de mayo, cuando abrió su corazón para hablar sobre su esposa, Mercedes Alemán, quien padece una enfermedad crónico degenerativa. El cantante contó los detalles del complicado proceso que enfrenta con su pareja.

Alexander Acha habla de la enfermedad de Mercedes Alemán en Juego de Voces

Fue Alexander Acha, hijo de Emmanuel y Mercedes Alemán, quien tomó la palabra para compartir los detalles sobre la enfermedad de su madre y cómo esto ha afectado fuertemente a su familia, destacando la fuerza de su padre para enfrentar la situación con su pareja.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado... acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, expresó el cantante de ‘Te amo’.

Al emotivo momento familiar acudieron las dos hijas del cantante, Giovana y Martinique. Fue cuando apareció su esposa que Emmanuel no pudo contener el llanto.

“Desde mi punto de vista de explicar el matrimonio, es olvidar el orgullo, pero no olvidarte de ti, encontrar la felicidad en la felicidad de quien amas, yo llego a mi casa y la veo con una sonrisa, si llego con una cara espantosa le quito la felicidad. Nunca me fui a la cama sin decirle te amo, o perdón, nunca nos fuimos a la cama enojados”, reflexionó.

El cantante mexicano Emmanuel y su esposa Mercedes Alemán .

pic.twitter.com/KcZ0berAAN — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) May 2, 2025

¿Quién es Mercedes Alemán?

Mercedes Alemán Gonzáles se ha mantenido lejos de los reflectores que inundan a su pareja, a pesar de que se han mantenido juntos y en una relación estable durante años. En ese sentido, ella ha mantenido un perfil bajo ante el ojo público.

Si bien no se sabe mucho de su persona, es conocido que está a cargo de la Dirección General de Hombre Naturaleza A.C. de la que es presidente su esposo. Esta asociación busca la conservación de bosques y parques en la Ciudad de México y alrededores y a la difusión de programas educativos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

¿Qué enfermedad tiene la esposa de Emmanuel?

A pesar de que hablaron de la enfermedad de Mercedes Alemán en Juego de Voces, no especificaron cuál es el padecimiento que tiene la esposa de Emmanuel, más allá de mencionar que este padecimiento le impide el habla y caminar.

Al final de la capsula, apareció un breve clip de la mujer, quien vestía de manera formal con tonos claros, llevaba lentes y alzó la mano para saludar a su familia, lo que provocó gran emoción en el auditorio y en el corazón de los presentes.