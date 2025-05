¿Zoé en el Zócalo de la CDMX? León Larregui aclara si podrían dar un concierto GRATIS

Como parte de la celebración del 20 aniversario del álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, lanzado en el año 2006, la banda Zoé anunció una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros que emocionó a sus fans chilangos.

Y es que tras la difusión de la noticia, las entradas para los conciertos de Zoé en el recinto con una capacidad de 60 mil personas volaron y se tuvieron que abrir más localidades para recibir a todos los fans de la banda de rock mexicana.

Las cuatro presentaciones pactadas para el recinto fueron agotadas, aunque aún con ello, muchos de los seguidores de la agrupación se quedaron fuera de las presentaciones y desean el anuncio de nuevas fechas o de algún milagro, como que la banda se presente en el Zócalo de la CDMX de manera gratuita.

Sin duda alguna, los artistas demostraron que tendrían la capacidad de llenar la plancha del Zócalo sin ningún problema, aunque todavía no hay nada que confirme una presentación de la agrupación en este espacio público... ¿O sí?

León Larregui ¿confirma concierto de Zoé en el Zócalo?

Al parecer, tras dar a conocer la nueva fecha, el artista interactuó con sus seguidores y habría reaccionado a un mensaje en donde el usuario El Maks @XMaksMex, comentó: “Vayan al Zócalo. Apoyen a esa banda que no puede comprar sus boletos en preventas y demás. Su music god es para todos”.

Tras la sugerencia, Larregui expresó “haremos algo así”, una respuesta que habría sido eliminada posteriormente y dejó dudas entre los fans de la agrupación, pues quedó abierta la posibilidad de que se presentaran de manera gratuita en el futuro cercano.

León Larregui ¿confirma concierto de Zoé en el Zócalo? ı Foto: X

A pesar de todo, parece que la posibilidad ha sido enterrada, pues el famoso cantante fue cuestionado sobre el tema en su cuenta de X, donde se apresuró a decir “falso” sobre la noticia de que se presentarían en el Zócalo.

Todo parece indicar que Zoé no se presentará en el Zócalo de la CDMX o al menos, no es un plan próximo a realizarse, aunque los fans no pierden la esperanza de que esto pues ocurrir algún día.