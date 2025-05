Cómo entrenar a tu dragón live action: Reparto y estreno de la película

Una de las películas más esperadas del año es el live action de Cómo entrenar a tu dragón, la nueva versión de la película de DreamWorks del 2010 que comenzó con una exitosa franquicia sobre un mundo de vikingos y dragones.

Por lo que indican los avances y detalles que se han revelado de Cómo entrenar a tu dragón live action, la película que llegará a cines en junio, será una recreación bastante fiel a la cinta original.

¿Cuándo se estrena el live action de Como entrenar a tu dragón?

Será el próximo 13 de junio que veremos de regreso a los personajes de la tribu de Berk en su versión más realista. La cinta estará disponible en cines y se espera que después de ello, llegue a una plataforma de streaming meses después.

Reparto de Como entrenar a tu dragón live action

Este es el elenco que compone a la versión ‘de vida real’ de la icónica película de DreamWorks.

Mason Thames es Hipo

El actor de 16 años de edad es el protagonista de la película. Lo hemos visto en películas como El teléfono negro, Walker y Evel. Ahora, será el torpe pero intrépido protagonista de la historia, quien no cumple con las expectativas de su pueblo o su padre, pero que forja una inesperada amistad con un dragón a quien llama Chimuelo.

Nico Parker es Astrid Hofferson

Nico será el interés amoroso del protagonista, una de las jóvenes guerreras más competentes y hermosas del pueblo, quien se une a Hipo para entablar una amistad con los dragones. La actriz tiene 19 años de edad y ya ha demostrado su talento al participar en películas como Dumbo o The Last of Us.

Gerard Butler es Estóico el Vasto

El experimentado actor Gerard Bitler regresa a la gran pantalla como el líder de la tribu de Berk y padre de Hipo. El entrañable personaje destaca por su aparente rudeza exterior, pues es un vikingo autoritario con grandes aspiraciones para su hijo que desea acabar con los dragones.

El resto del elenco se conforma por:

Nick Frost como Bocón

Julian Dennison como Patapez

Gabriel Howell como Patán Mocoso

Bronwyn James como Brutilda

Harry Trevaldwyn como Brutacio

Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón live action