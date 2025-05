¿Por qué Emiliano Aguilar se peleó a golpes con el ex de Jenni Rivera? ‘Me enseñaron a defenderme’ | VIDEO

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, se hizo viral al protagonizar una pelea con Fernando ‘Fernie’ Ramírez, ex de Jenni Rivera, después de una entrevista con el programa Don Cheto Al Aire en una estación de radio de Los Ángeles.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Emiliano Aguilar se lanzó en contra de Fernando, quien también es conocido como ‘El Pelón’. Además, se puede ver el momento en el que más personas se acercan para participar en el altercado.

VIDEO: Emiliano Aguilar fue CAPTADO peleando con el ex de Jenni Rivera#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/taaNhgMeOd — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 14, 2025

Emiliano Aguilar habla de su pelea a golpes con ex de Jenni Rivera

El rapero explica que él fue a la entrevista del programa Don Cheto y al regresar a su carro para irse, se encontró con un hombre que comenzó a reclamarle. “Llega, me empieza a decir: ‘Hey, qué onda, tú eres el de la entrevista, y yo le dije ‘Simón’ y me dice ‘¿Por qué andas diciendo que Tijuana y que fuck Trump y todo eso?’. Como que el vato me quería pelear“, contó.

“Yo fui por la reja y sin pensarla fui y le empecé a dar en su madre. Ahora, le brincó mi grupo, que estaba conmigo, yo no les dije, le brincaron porque son mis compas”, precisó.

El cantante aclaró que no tenía idea de quién era la persona con la que estaba peleando: “Yo no sabía que era el ex de Jenni. No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender, no me importa quién seas”, señaló.

Finalmente, el hermano de Ángela Aguilar explicó que estaba sumamente molesto con Don Cheto, pues señala que él fue quien subió el video de la pelea.

Don Cheto reacciona a la pelea

De acuerdo con lo que explicó Don Cheto, él no fue a al entrevista de Emiliano por un problema de salud. “Llego al trabajo, y resulta que se agarran a put*zos aquí Emiliano, aquí afuera, con un vato, que se la vino a hacer de tos, y el vato accionó, se trenzó con él, obviamente el vato venía solano, pero Emiliano traía a una raza ahí con él, y se hizo una bola”, contó el famoso.

“Yo ni sabía, se los juro por mi familia, que yo hasta hoy, en la mañana, 6 y medía, supe que había pasado esto”, señaló, aunque Emiliano no estaba del todo convencido con estas declaraciones.

Sobre el hecho de que el video se subió a su canal, Don Cheto explicó, dirigiéndose a Emiliano Aguilar: “Obviamente, aquí es un canal de TV, hay cámaras, tú te agarraste a putazos aquí adentro, obviamente se iba a grabar, y como es un canal de tele, obviamente lo iban a usar, porque eres un tipo que da noticia, por lo que sea, eres un vato que da noticia”.