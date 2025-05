MasterChef Celebrity 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 18 de mayo?

Uno de los famosos que participan en MasterChef Celebrity 2025 será eliminado y tendrá que despedirse de sus compañeros de la cocina más famosa de México.

Los concursantes tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos, que pondrán a prueba sus habilidades culinarias que se les presenten, pues hoy toca reto de campo y hasta peleas entre los famosos y los chefs se harán presentes.

¿Quién será el eliminado de hoy de MasterChef Celebrity 2025?

Los fans insisten en que el eliminado de MasterChef Celebrity 2025 debería ser Anabel Ferreira, aunque también aseguran que Ofelia Media podría salir, sin embargo, otros más aseguran que Plutarco Haza debería ser el eliminado por sus malos modos y contestaciones contra el Chef Herrera.

Sin embargo, los fans de MasterChef tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity 2025?

Los participantes de MasterChef Celebrity 2025 se salen de la cocina para cocinar en el campo y van a ir a Teotihuacán, acompañados del amanecer con globos aerostáticos.

Los famosos compiten en sus respectivos equipos y tendrán que preparar un menú especial que les indiquen los chefs para un grupo de comensales, sin embargo, parece que van a tener que utilizar horno de piedra y en la tierra, uno de los equipos verá que la carne está cruda, lo que los meterá en problemas, incluso, los llevaría a eliminación directa, sobre todo porque tienen comensales reales a quienes alimentar.

El pleito entre Plutarco Haza y el Chef Herrera y es que el jurado llegó a la estación del equipo de la generación Casette. El Chef hizo sus comentarios de costumbre para presionar y destantear a los concursantes.

Pero el actor de telenovelas no soportó los comentarios de Herrera y lo corrió de la estación y le dijo que si solo iba a tirar mala vibra que no era bien recibido en esa cocina, a lo que el chef se molestó y le dijo que él no necesitaba invitación porque toda esa era su cocina.

Todos los eliminados de MasterChef