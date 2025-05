Soy la luz del Príncipe Heredero, ¿Dónde ver el drama de un amor silencioso que llega tarde?

La serie en formato vertical titulada Soy la luz del Príncipe Heredero, va de una historia sobre como la confianza rota provoca el descubrimiento de un amor verdadero que siempre estuvo cerca.

¿De qué trata Soy la luz del Príncipe Heredero?

Soy la luz del Príncipe Heredero sigue la vida de Silvia Santos, una joven proveniente de una familia adinerada que, con un gran corazón, decide ayudar a Julio Pedraza, el hijo del chófer de su familia.

Soy la luz del Príncipe Heredero ı Foto: Especial

Silvia le brinda apoyo económico y le entrega el control de la empresa que heredó de su padre. Julio, aprovechando la generosidad de Silvia, escala socialmente y se convierte en un hombre poderoso gracias a los recursos que ella le proporciona.

Sin embargo, la gratitud de Julio se convierte en traición. Una vez que alcanza el éxito, la abandona por otra mujer, demostrando un desprecio absoluto por quien lo impulsó al poder.

Silvia, devastada por el abandono y la traición, atraviesa un doloroso proceso de pérdida. En su lecho de muerte, descubre que Tomás, el hijo de un magnate influyente, siempre la esperó en silencio, amándola en secreto mientras ella entregaba su confianza al hombre equivocado.

Esta revelación llega demasiado tarde para cambiar el curso de su vida, pero no para demostrar que el verdadero amor y la lealtad habían estado a su lado desde el principio.

¿Dónde ver Soy la luz del Príncipe Heredero?

La serie cuenta con 88 episodios en total a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de ella en el sitio web oficial.

Como alternativa, puedes buscar la serie por sus nombre en inglés, After Death, I Learned the Prince Was Waiting for Me o A Prince’s Silent Wait en YouTube, así como en la plataforma de Dailymotion.

Otras series

Estas son algunas otras series que te podrían gustar:

Renacer para Vengar: Emilia Medina es abandonada por Alejandro Valdés, el hombre al que amaba y en quien confiaba. Alejandro la deja a su suerte junto a su hijo para favorecer a su otra pareja, Elena Rivas. Sin recursos y sin apoyo, Emilia y su hijo perecen en el abandono y la miseria, traicionados y olvidados por aquellos que una vez prometieron protegerlos. Sin embargo, el destino le da una nueva oportunidad cuando renace.

Amor en un universo paralelo: Narra la historia de Rosa Castro y Javier Ruiz, un matrimonio de años. Sin embargo, Javier nunca ha podido olvidar a Isabel Romero, su “amor inolvidable” fallecida. Por casualidad, Rosa encuentra una foto de Isabel que Javier ha guardado en secreto y descubre que su esposo siempre ha estado enamorado de otra mujer.

El Doctor Te Atenderá Ahora: Jane es una bailarina apasionada y decidida, acude al hospital por una reacción alérgica, donde queda cautivada por Henry Darcy, un médico. Motivada por el flechazo inmediato, Jane se atreve a pedirle su número de teléfono. Sin embargo, Henry la rechaza en varias ocasiones. A pesar de ello, ella no se rinde. Con firmeza y creatividad, idea un plan para ganar su atención y conquistar su corazón.