Participante de Exatlón México sufre pinchazo en el Metrobús: ‘Mi vista se nubló’ | VIDEO

Mau Wow, estrella de Exatlón México, fue víctima de uno de los pinchazos en el Metrobús y contó su experiencia en redes sociales sobre cómo sobrevivió a este terrible suceso que está ocurriendo en el transporte público de la Ciudad de México.

El participante del equipo rojo de Exatlón México publicó un video en sus redes sociales para contar qué fue lo qué pasó y cómo logró llegar a su casa, además de que dio consejos a la gente que utiliza el transporte para que se cuiden.

Así fue como pincharon a MauWow de Exatlón México

El deportista mencionó en su video que él viajó al centro de la Ciudad de México para comprar unas tarjetas de Pokemon, las cuales le gustan mucho.

Mau Wow de Exatlón México sufre pinchazo en Metrobús ı Foto: Exatlón

Señaló que una vez que iba de regreso para su casa tomó el Metrobús Hidalgo, para irse a la estación Etiopía. El atleta dijo que iba en la estación Cuauhtémoc cuando sintió que le dieron un piquete en el glúteo.

Indicó que al inicio solo sintió un poco de comezón, pero conforme avanzaba el tiempo se empezó a sentir mal, dijo que la vista se le empezó a nublar y sintió que s piba a desmayar.

Mau Wow tomó aire y se pasó cerca de la zona de mujeres porque había menos gente. Comentó que en voz alta le dijo a la gente que se sentía mal y que algo le habían hecho en la estación anterior.

“No me quise bajar porque apersona que se hace esto te sigue o no sé, entonces me quise esperar una estación más y en el camino le iba escribiendo a Cami (su pareja), le mandé mi ubicación y le iba diciendo lo que pensaba, cuando yo escribía me temblaban las manos, no podía escribir bien, incluso me llamó y me temblaba un poco la voz”, comentó el participante de Exatlón México.

“Ya que llegué a la estación le expliqué a la guardia que estaba ahí, le dije que ya había pedido un Uber. Llegó el Uber y la guardia me acompañó a subirme al Uber”, contó el deportista.

Mau Wow dijo que llegó a su casa y lo recibió su novia, pero él estaba asustado y después de una hora y media se le empezó a pasar el efecto. Dijo que un familiar que es médico le recomendó tomar mucha agua para eliminar la sustancia de su cuerpo.

Mau Wow da recomendaciones de cómo actuar ante un pinchazo

Además, Mau Wow recomendó decir fuerte a otros pasajeros que van solos para que nadie se quiera aprovechar con el pretexto de querer ayudar y que realmente sea el criminal que te quiera hacer algo.

“Es importante especificar que vamos solos para que nadie finja que viene con nosotros, si fine alguien que está contigo te puede hacer algo”, señaló.

Dijo que también recomienda jalar la palanca de emergencia de Metro o Metrobús. Además de que mencionó lo de mantener activa la ubicación para que familiares te puedan localizar.