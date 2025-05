Marilyn Manson en la Fenapo 2025: Fecha y boletos para asistir a su concierto

La cartelera de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025) se dio a conocer y resaltó que una de las estrellas que se va a presentar en este evento es el cantante de heavy metal Marilyn Manson.

El controversial cantante que ha causado polémica por mostrar actos explícitos en el escenario en su juventud en los años 90, se apoderará del escenario de la Fenapo 2025 para interpretar algunos de sus temas más conocidos como “Beautiful people”, “Don’t like the drugs but the drugs like me”, “mOBSCENE”, así como sus conocidos covers oscuros de las canciones “Sweet dreams”, “Personal Jesus” y “Tainted love”.

¿Cuándo es el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025?

El concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025 se llevará a cabo entre el 8 al 31 de agosto, que es la fecha en la que se lleva a cabo la Feria Nacional Potosina.

Por el momento no se tiene el calendario por día para conocer qué artistas se estarán presentando cada día. Sin embargo, además del interprete de “The fight song” también la gente podrá disfrutar de los shows de DJ Tiësto, Belinda, Grupo Frontera, Los Tigres del Norte, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón, Reik, Bronco, Los Tucanes de Tijuana, Los Ángeles Azules, El Malilla, Grupo Frontera, Marca Registrada.

El Palenque de la Fenapo 2025 también brillará con con las presentaciones de: Lupita D’Alessio, Palomazo Norteño, Gabito Ballesteros, Dancing Queens, Luis Rodríguez, Emmanuel y Mijares, Junior H, La Firma, María José, Grupo Pesado, Brincos Dieras, Cristian Castro, Conjunto Primavera, así como el espectáculo “Juntos” con Joshi Cuen y Jorge Medina.

¿Cómo conseguir los boletos para Marilyn Manson en la Fenapo 2025?

Los conciertos de la Fenapo que no son del palenque son gratis, por lo que los fans tienen que estar pendientes de la información que se de a conocer en las próximas semanas para poder conseguir una entrada al evento y disfrutar de la potencia y energía de Marilyn Manson, así como de otros artistas internacionales.





La última vez que Marilyn Manson vino a México

La última vez que el cantante vino a México fue este 2024 en el festival Machaca Fest a Monterrey, sin embargo, antes de eso el artista estuvo en el 2019 en la Ciudad de México y fue parte del festival Hell and Heaven que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo, en esa ocasión el cantante dejó mucho que desear.

Sin embargo, parece que ahora Marilyn hizo una estructura de su show, incluso tiene una nueva imagen más rejuvenecida, por lo que se espera que en estas ocasiones el artista complazca a su fans con un extraordinario show.