Ya no lloraré por él, ¿Dónde ver el drama chino completo de una joven que rechaza casarse con un príncipe?

Ya no lloraré por él es un drama chino en formato vertical con episodios cortos en los que conocemos la historia de una mujer que decide cambiar su destino cuando recibe una segunda oportunidad que la hace renacer antes de comprometerse con el príncipe del Imperio.

¿De qué trata Ya no lloraré por él?

El drama Ya no lloraré por él sigue a una joven hermosa de una familia prestigiosa. Su nombre es Anabel Flores y al inicio de la serie, se encuentra de regreso al día en que la prometieron con un hombre que destruyó su vida.

Ya no lloraré por él ı Foto: Especial

Ella relata que se obsesionó con el cuarto príncipe, Arturo Soto, con quien se casó a raíz de un matrimonio arreglado por su tía. El matrimonio con el hombre soñado de todas solo le trae momentos amargos.

Al saber que su unión le dio una vida de indiferencia, frialdad y una muerte trágica, Anabel decide tras reencarnar que hará todo lo posible para no volverse la esposa de Arturo en esta ocasión.

Al contrario, ella buscará a un hombre que la ame de verdad, aunque su actitud hace que el príncipe se fije en ella, al darse cuenta de que por un motivo que no comprende, a ella no le agrada él en lo absoluto.

¿Dónde ver Ya no lloraré por él?

La serie se encuentra disponible a través de Dramabox, el servicio de streaming de series en formato vertical. La historia consta de 80 episodios en total y la plataforma mencionada te permite ver los primeros 15 capítulos de manera gratuita.

También puedes encontrar el drama completo y verlo de manera gratuita a través de la plataforma Dailymotion por su nombre en inglés, No More Tears For Him. En esa plataforma, puedes ver la historia completa en formato de película.

Otras series

Estas son algunas otras series que te podrían gustar:

Un aterrizaje perfecto en tus brazos: Diana es una madre soltera y decidida que empieza una nueva etapa laboral como controladora aérea. Lo que jamás imaginó fue que, en su primer día de trabajo, reconocería la voz del piloto al que debía asistir por radio: Anthony, su exnovio. Años atrás, Diana rompió con él para que pudiera cumplir su sueño de convertirse en capitán, sin decirle nunca que esperaba una hija suya.

Amor entre colmillos: Narra la historia de Emma Flores, una mujer cuya vida cambia radicalmente tras una noche de confusión. cuando en estado de ebriedad, entra por error en la habitación de Víctor Ponce. Nueve meses después, nace su hijo Axel. Al cumplir cuatro años, Axel comienza a mostrar comportamientos extraños que llevan a su entorno a considerarlo un “monstruo”.

Nada de sumisos, solo el Sr. Ortega: Ansel Ortega se enamoró perdidamente de Timea Gasper, la hija del chofer, y acabó casándose con ella sin saber que lo traicionaba con Apollo Quijas. El destino le da una segunda oportunidad y renace en el pasado, justo antes de que todo comience. Esta vez, Ansel no está dispuesto a dejar que lo utilicen. Enfrenta a Timea desde el inicio y decide confesarle su amor a Celian Sarto, una chica auténtica que siempre lo vio por quien realmente es.