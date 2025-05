Amor entre Colmillos, ¿Dónde ver el drama chino de hombres lobo?

La serie en formato vertical, Amor entre colmillos es un drama romántico con tintes sobrenaturales. En ella, seguimos a la protagonista, cuyo hijo resulta ser un hombre lobo como su padre, con quien ella tuvo un encuentro casual en el pasado.

¿De qué trata Amor entre Colmillos?

Amor entre colmillos narra la historia de Emma Flores, una mujer cuya vida cambia radicalmente tras una noche de confusión. cuando en estado de ebriedad, entra por error en la habitación de Víctor Ponce.

Amor entre Colmillos ı Foto: Especial

Nueve meses después, nace su hijo Axel. Al cumplir cuatro años, Axel comienza a mostrar comportamientos extraños que llevan a su entorno a considerarlo un “monstruo”. Es entonces cuando Víctor reaparece para salvarlo, revelando que es un hombre lobo y que Axel ha heredado su naturaleza sobrenatural .

La serie explora la lucha de Emma por aceptar la verdadera identidad de su hijo y el legado de Víctor, mientras enfrentan juntos los desafíos que conlleva vivir en un mundo que teme lo desconocido.

A medida que Emma y Víctor se reencuentran, surge entre ellos una conexión más profunda, enfrentando prejuicios y peligros para proteger a su familia.

Dónde ver Amor entre Colmillos?

La serie cuenta con un total de 77 episodios en la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la serie.

Como alternativa gratis, puedes buscar la serie por su nombre en inglés, The Family We Made, The Love We Built en la plataforma de Dailymotion, donde se encuentra completa en formato de película.

