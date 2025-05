Influencer Mona se niega a recibir misterioso paquete al recordar el caso de Valeria Márquez | VIDEO

La creadora de contenido conocida como Mona, compartió a sus seguidoras una inquietante experiencia, pues reveló que pensaba que correría la misma suerte que Valeria Márquez cuando una persona le pidió que acudiera a un lugar para recibir un paquete que venía de una persona anónima.

Y es que Mona es bastante conocida por realizar transmisiones en vivo, como Valeria Márquez lo hacia. Además, la joven de 23 años murió tras recibir un paquete que le entregó un sujeto que a la fecha no ha sido identificado, pero que se presume, fue el mismo que le disparó.

😢 La influencer Valeria Márquez perdió la vida mientras hacía un en vivo en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Un hombre le disparó en la cabeza y el pecho; algunas versiones dicen que se hizo pasar por repartidor, aunque no está confirmado. 📍Ocurrió en Blossom Beauty… pic.twitter.com/32uRHGlQtm — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 14, 2025

Influencer Mona habla del extraño paquete que el mandaron

A través de sus redes sociales, la oriunda de León, Guanajuato, dio a conocer que la citaron para recibir un regalo que fue enviado de manera anónima. La joven compartió su experiencia sobre un anado que le habían prometido, que resultó en una anécdota inquietante.

“Se me hizo bien raro no sé ya ni qué pedo, ya ven que ustedes me dijeron ayer, bueno yo les conté que había una muchacha que me iba a dar un adorno y que me había dado hasta el domicilio a donde quería que pasara por él y yo le había dicho que sí, entonces ayer ustedes me metieron miedo“, reveló.

Esto llevó a que Mona se cuestionara sobre si era correcto ir sola por el paquete o mejor debía desistir. Para solucionar, La creadora de contenido le pidió a su conocida que mejor enviara el paquete a través de la aplicación de UBER, señalando que ella cubriría los costos de envío.

Sin embargo, la persona la dejó en visto, sin responder al mensaje, lo que desató más dudas en Mona, quien ahora describe el suceso como algo bastante extraño. Usuarios en redes sociales reaccionaron a la experiencia de Mona, celebrando que no fuera a esa reunión para recibir el paquete, recordando además lo que pasó hace unas semanas con Valeria Márquez.

Te dejamos algunos de los comentarios:

“Qué miedo, tal vez sí le querían hacer algo”.

“Yo digo que Geros tenía algo que ver“.

“Era una trampa”.

“Así le mandaron a Valeria Márquez, abusada”.

Valeria Márquez y otros casos de paquetes extraños

Fue el pasado 13 de mayo que Valeria Márquez murió después de ser atacada en su salón de belleza, dónde había acudido una persona para entregarle un paquete. El modo en que se había realizado la entrega fue bastante extraño, pues un sujeto acudió al lugar cuando ella no estaba y se negó a entregar el paquete a alguien que no fuera ella.

Al poco tiempo, otra mujer falleció despues de que la atacaran en su propia casa, con la excusa de entregarle un paquete. Todo parece indicar que este es un modus operandi que se ha puesto en práctica para tratar de encontrar a las personas con una guardia baja.