Desalojan el Multiforo Alicia en pleno concierto de Fermín Muguruza | VIDEO

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México junto con el Ejército, detuvieron el concierto que se llevaba a cabo en el Multiforo Cultural Alicia durante la noche de este viernes 30 de mayo. La presentación pertenecía a Fermín Muguruza.

De acuerdo con testimonios de los asistentes, mientras ocurría el espectáculo les pidieron desalojar el lugar y señalaron que en caso de no hacerlo entrarían al Foro Alicia.

El cantante español, fundador de la banda Kortatu, pidió a sus fans que salieran para evitar confrontaciones.

“Con una profunda cara de desconcierto Fermín pidió a los asistentes que desalojáramos para evitar un enfrentamiento. El evento se desarrollaba sin problemas, no llegó más gente de la que había adquirido entradas, no había peleas ni desorden, no hay una sola razón por la que el evento fuera suspendido”, escribió en Facebook Angélica Fuentes, una de las asistentes.

@frenezymagazyne Tras un fuerte operativo por parte de la Alcaldía Cuatemoc de la Ciudad de México, se llevó acabo el desalojo a los asistentes al concierto que se efectúa en el Multiforo Cultural Alicia, del cantante español Fermin Muguruza, hasta el momento solo se merciona como razón de dicho operativo que el lugar no contaba con los permisos pertinentes. El concierto ha quedado cancelado con saldo blanco, información hasta el momento. ♬ sonido original - Frenezy Magazyne

¿Qué pasó en el Foro Alicia y por qué lo desalojaron?

En redes sociales, se dieron a conocer varios videos en los que se aprecian a elementos de seguridad afuera del Foro Alicia y al público que fue desalojado.

La información señala que los elementos de seguridad pública se encontraban realizando un recorrido en la delegación Cuauhtémoc para inhibir la delincuencia en la misma, por lo que han recorrido varias de sus colonias.

Fue entonces que se encontraron con una gran cantidad de personas reunidas formadas para entrar en este espacio cultural, dónde se llevaría a cabo el concierto punk.

Desalojan y suspenden evento en el Foro Alicia, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, por falta de permisos. #EnUnaHora con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/n4ZaFUMp7N — N+ FORO (@nmasforo) May 31, 2025

Sin embargo, al solicitar los permisos necesarios para la realización del evento, se dieron cuenta de que los organizadores no contaban con las acreditaciones necesarias para llevar a cabo el encuentro musical, por lo que procedieron al desalojo del inmueble.

La labor del operativo de seguridad continuará hasta las 3:00 de la mañana y seguirán recorriendo otros espacios de la delegación Cuauhtémoc en búsqueda de frenar la inseguridad de las calles.

Mientras tanto, la suspensión del concierto en el Foro Alicia forma parte del procedimiento de los elementos de seguridad que están en búsqueda de inconsistencias e ilegalidades en la delegación.

Bandas se solidarizan tras la suspensión de concierto en Foro Alicia

Bandas que se han presentado en el Foro Alicia se solidarizaron con Ignacio Pineda, quien encabeza este espacio.

“Nuestro apoyo incondicional al Multiforo Alicia y a Nacho Pineda. Rechazamos rotundamente el autoritarismo ejercido por el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

El intento de silenciar al Alicia y a Fermin Muguruza es un intento de callar muchas voces, pero no lo van a lograr. Seguiremos alzando la voz, tocando, creando, organizándonos”, expresó la agrupación de ska Nana Pancha, que remató con: “¡El Alicia resiste! ¡La cultura no se clausura!”.

Por su parte, Yucatán A Go Go señaló: “Alto al acoso al Multiforo Alicia. Alto a la represión”.

Posteriormente, Muguruza expresó su descontento con la situación: “¿El ejército con armas largas para cancelar un concierto?“, cuestionó antes de hacer un llamado a un concierto gratuito, celebrando que su público ”no cayó en la provocación".

El concierto de Fermín Muguruza se llevará a cabo en Ciudad Neza a las 19:30 horas, según informó.