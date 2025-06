Vivian de la Torre revela porqué se peleó con Valeria Márquez antes de su muerte

Vivian de la Torre ha sido una de las principales señaladas en el caso de Valeria Márquez en redes sociales, la joven que fue asesinada en Zapopan, Jalisco el 13 de mayo mientras ella se encontraba en su salón de belleza.

Tras la muerte de Valeria Márquez, su amiga Vivian de la Torre fue señalada de manera directa como una de las posibles cómplices en el asesinato de la modelo, lo que desató todo tipo de comentarios, por quienes aseguran que Vivian envidiaba a la joven.

Vivian de la Torre exhibió a Valeria Márquez en redes ı Foto: TikTok / Edición La Razón

Vivian revela porqué se peleó con Valeria

“Fueron malentendidos que cuando hacíamos nuestros en vivos, sus seguidoras le decían que yo decía cosas negativas de ellas”, explicó Vivian de cómo surgió la pelea entre ambas.

Según la mujer, todo surgió a raíz de que Valeria se peleó con otra amiga y ella se acercó más a la otra chica: “No pude tomar partido con Valeria porque andaba en el rollo de desmadre y yo ya estaba regresando con mi expareja, no podía salir. Empecé a hablarme más con otra muchacha”, contó.

En ese sentido, Vivian asegura que sus seguidoras “le metían cizaña” a Valeria en su contra. “Fue un teléfono descompuesto que duró unos cuatro meses”, explicó, aunque aclaró que no tuvieron una pelea.

¿Vivian de la Torre tenía celos de Valeria Márquez?

En una entrevista con Mafian TV que se llevó a cabo este viernes 6 de junio, Vivian dio varias declaraciones en torno al asesinato de su amiga, revelando que la conoció cuando tenía 15 años de edad.

“Yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz. No he hecho nada malo ni me rodeo de gente mala”, expresó la joven al ser cuestionada sobre si tenía miedo a las consecuencias de la situación.

Increíble lo que le pasó a Valeria Márquez, con tan solo 23 años.



Asesinada en plena transmisión en vivo por tiktok, ¿qué carajos lleva a alguien a hacer eso?



Su amiga, Vivian de la Torre, le dijo que no se moviera, mientras Vale recibía una bebida de Starbucks y un peluche. pic.twitter.com/AwT7GJsli0 — Unleguleyo (@unleguleyodijo) May 14, 2025

Muchos señalaban que no estaba celosa de su amiga: “Es totalmente falso, nunca quise parecerme a Valeria, tengo mi estilo”, expresó, señalando que se pintó el cabello rubio porque ese era su deseo desde hace años atrás.

Vivian de la Torre también negó haber peleado con Valeria Márquez por hombres: “Valeria tiene un gusto muy diferente al mío. Siempre le gustaron güeritos, que se vistan buchones, alucines (solo de la manera de vestir). Rancheritos. A mi me gustan morenos, con flow de calle”, explicó sobre el tipo de hombre que le atraía a cada una.