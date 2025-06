Rossana de León denuncia la violencia estética contra las mujeres en ‘La mosca en la pared’

La tapatía Rossana de León irrumpe con fuerza en el panorama cinematográfico al presentar su cortometraje La mosca en la pared, como parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara FICG. Es una obra inspirada en sus años como asistente de casting en Ciudad de México.

Esta producción dirigida por Mar Novo no sólo representa un logro creativo para la también actriz de la serie Acapulco, sino que se ha convertido en una potente denuncia sobre la violencia estética y la invisibilización que enfrentan las mujeres —especialmente aquellas en posiciones jerárquicas bajas— dentro de la industria audiovisual.

“La historia nace de experiencias reales, de cuando yo era la que llevaba el café en las salas de casting, y escuchaba cómo productores y directores hablaban con violencia sobre otras personas, sin importarles mi presencia”, relata Rossana, quien asegura que La mosca en la pared se convirtió en una forma de sacar a la luz esa violencia silenciosa y normalizada.

El guion, que inicialmente le daba miedo escribir, terminó conectando con múltiples colaboradores que, al leerlo, confesaron sentirse identificados: “Todos me decían ‘yo también he sido esa persona invisible’”.

Uno de los temas que más ha marcado a Rossana de León en su trayectoria es la violencia estética, una forma de discriminación sutil pero persistente. Aunque admite haber recibido comentarios directos sobre su cuerpo —como que debería adelgazar o que no tiene el “perfil” adecuado para ciertos personajes—, lo que más la ha afectado ha sido presenciar cómo personas en el poder critican el físico de otras mujeres: “Escuché frases como ‘ya se dejó ir’, ‘engordó’, ‘tuvo hijos y no volvió a estar igual’... Todo eso me golpeaba fuerte, aunque no fuera directamente a mí porque, como mujer, crecí obsesionada con mi apariencia”.

Rossana de León ı Foto: Cortesía Rossana de León

El cortometraje ha sido seleccionado en prestigiosos eventos como el Festival Latino de Los Ángeles (LALIFF) y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). Para Rossana, estos logros tienen un valor especial: “No vengo con una serie o como actriz de reparto. Vengo con un proyecto que yo escribí, que narra mi historia, y eso lo hace más significativo”.

Además, dijo que el estar en su tierra, con su familia y amigos, va más allá de lo que alguna vez soñó. Se recordó “siendo esa niña que se metía al Teatro Telmex a las inauguraciones (del FICG) a ver si me tocaba un boleto”, por lo que ahora acudir como participante le “vuela la cabeza”.

Actualmente radicada en Estados Unidos, Rossana combina su faceta de actriz, cantante y ahora escritora. “Ya no soy una actriz que espera su siguiente trabajo, ahora soy una actriz que también produce”, afirma con orgullo. Su consejo para mujeres jóvenes es claro y poderoso: “Haz las cosas, aunque no sepas cómo. Ese fue el consejo que me dio Eugenio Derbez, y cambió mi vida”.

El elenco de La mosca en la pared está conformado por Vanessa Bauche, Alejandro Calva y Rafa Pineda, además de Rossana de León.