Mi Exmarido Por Contrato Sigue Persiguiéndome: ¿Dónde ver esta serie sobre un amor envuelto en mentiras?

La serie Mi Exmarido Por Contrato Sigue Persiguiéndome, conocida en inglés como Why My Contract Ex-Husband Keeps Chasing Me, narra la intensa y dramática historia de Natasha y Jaxon, dos personas unidas inicialmente por un acuerdo y no por amor. Natasha, desesperada por cubrir los gastos médicos de su madre, acepta una propuesta del abuelo de Jaxon: casarse con su nieto a cambio de una compensación económica.

Aunque su unión comienza de forma prometedora, pronto se ve empañada por intrigas y malentendidos.

Jaxon, engañado por las manipulaciones de Isabella, llega a creer que ella fue quien le salvó la vida en el pasado. Esta falsa gratitud se convierte en resentimiento hacia Natasha, quien, cansada de las constantes acusaciones, decide alejarse. La situación empeora cuando Isabella intenta incriminarla y arruinar su embarazo, lo que lleva a Natasha a solicitar el divorcio.

Mi Exmarido Por Contrato Sigue Persiguiéndome ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Convencido de que Natasha solo estaba interesada en su fortuna, Jaxon la deja ir sin saber la verdad. No es sino hasta después que descubre que ella es, en realidad, una heredera perdida y que siempre lo amó sinceramente. Lleno de remordimiento, Jaxon emprende una lucha por recuperarla. Mi Exmarido Por Contrato Sigue Persiguiéndome es una historia de redención, traición y segundas oportunidades.

¿Dónde ver Mi Exmarido Por Contrato Sigue Persiguiéndome?

La serie Mi Exmarido Por Contrato Sigue Persiguiéndome, conocida en inglés como Why My Contract Ex-Husband Keeps Chasing Me, se encuentra disponible en varias plataformas, destacando ReelShort entre ellas. Esta plataforma puede utilizarse tanto desde su sitio web como a través de su aplicación móvil, la cual está disponible sin costo para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la totalidad de los episodios —que suman 67 en total— los usuarios deben contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 13 capítulos están disponibles sin costo.

Aunque la producción fue originalmente realizada en chino, ReelShort ofrece la posibilidad de modificar el idioma desde su menú de configuración, lo que permite activar subtítulos en español u otros idiomas, facilitando así una experiencia personalizada para cada usuario.

Además, algunos episodios se han difundido en plataformas como YouTube y TikTok, donde pueden verse en su idioma original, el inglés, aunque sin subtítulos.

Otras series que te pueden interesar:

Mi Exmarido Duda de mi Identidad de Heredera: La serie retrata la historia de Ivy Morgan, una mujer que tras su divorcio es menospreciada por su exesposo, quien la considera una especie de Cenicienta, ignorando por completo su verdadero origen. Lo que él desconoce es que Ivy pertenece a una poderosa familia de multimillonarios, quienes la reciben con calidez y orgullo al regresar a su hogar. Sin embargo, ella está embarazada, ¿qué pasará?

Mi Exmarido Bombero Arde en Arrepentimiento: Tras la trágica muerte de su hija Alyssa, ocurrida durante el colapso de un centro juvenil, Hazel queda devastada. Su sufrimiento se transforma en furia cuando descubre que su esposo, el bombero Jace, eligió salvar a su antigua amante Candace y su hija, en lugar de a su propia hija Alyssa. Para Hazel, esa decisión es imperdonable y la convierte en el blanco de su necesidad de justicia y venganza.