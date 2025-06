Captan a Vadhir y a José Eduardo Derbez en Puerto Escondido durante el paso del huracán Erick

Se filtraron en redes sociales imágenes y videos de los hijos de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez en Puerto Escondido, donde aparentemente continúan trabajando a pesar del paso del huracán Erick. Ambos se encontraban en ese destino —Vadhir tiene 34 años y José Eduardo 33— por cuestiones laborales, probablemente grabando capítulos de la serie Par de ideotas, cuya primera temporada se estrenó el 7 de marzo en Prime Video y Vix.

Las tomas difundidas en Twitter (ahora llamada X) muestran a los hermanos transitando por zonas como El Morro y Punta Zicatela, playas oaxaqueñas conocidas por su belleza, pero en esta ocasión marcadas por condiciones lluviosas. Aunque el huracán Erick tocó tierra en Oaxaca el 18 de junio como huracán categoría 3, con vientos de 205 km/h, y derivó concentradas lluvias y vientos fuertes en la región.

A pesar del riesgo, no hubo declaraciones directas de parte de Vadhir o José Eduardo sobre su estado actual tras el paso del meteoro. Solo Vadhir Derbez compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece cantando, una muestra de que se encuentra bien. No obstante, por ahora no se publicó información oficial sobre si interrumpieron o no las grabaciones debido al huracán.

Erick llegó a la costa generando lluvias intensas, posibles inundaciones y oleaje elevado, aunque su trayectoria pasó entre Acapulco y Puerto Escondido, lo que redujo los daños a infraestructuras mayores. Las autoridades implementaron medidas preventivas: cerraron playas, suspendieron actividades, prepararon refugios y solicitaron a la población moderación en el uso del litoral.

En este contexto, las imágenes filtradas de los Derbez generan preocupación en su comunidad de seguidores. Sin embargo, su presencia en Puerto Escondido ocurre en paralelo con estrictos informes meteorológicos y protocolos activados frente al huracán. En contraste, turistas locales sí tuvieron que suspender sus actividades —como ocurrió en eventos pasados con otros huracanes en la región—.

Se confirmó que Vadhir y José Eduardo Derbez seguían en territorio oaxaqueño durante Erick y en plena grabación de Par de ideotas. Aunque no se han pronunciado oficialmente, el video de Vadhir sugiere que ambos están bien.

Entretanto, Erick provocó vientos intensos, olas altas y lluvias torrenciales, motivando medidas gubernamentales de prevención y resguardo. Seguiremos atentos por si los propios actores comparten novedades sobre su situación de salud o el desarrollo de su producción audiovisual.