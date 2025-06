Manola Diez, conocida por su paso en Big Brother VIP y por su participación en Hotel VIP, ha dejado claro que no entraría sin estar completamente preparada a La Casa de los Famosos México. A través de una entrevista, lanzó una advertencia contundente a quienes son tentados por la idea de sumarse al reality show: sólo debería hacerlo quien esté dispuesto a afrontar las consecuencias. Además, dijo que buscaría mostrar al público una versión de ella más divertida.

“Hoy en día estoy buscando trabajo porque todos tenemos hambre de comer, de estar, pertenecer, volver al lugar que tanto nos apasiona, pero no estoy pasando por un buen momento económicamente hablando, yo camino en la voluntad de Dios y cuando las cosas no se dan es porque así él no lo quiere y yo lo acepto”, explicó Manola Diez a Televisa Espectáculos.

Aunque aún no hay confirmación oficial de su participación en la tercera temporada del programa, los rumores sobre su posible ingreso han generado gran expectativa, pues su historial mediático sugiere que sería una de las integrantes más polémicas del elenco. La actriz, de 50 años, se considera una contendiente fuerte, basada en su trayectoria en realities y su personalidad explosiva.

“Amo hacer realities y es algo que a mí me divierte porque al final de cuentas creo que en un reality existe la posibilidad de dar contenido que es hasta cierto punto, obviamente no podemos pasarnos de la raya, por ahí se dice que soy polémica por los realities, pero yo no soy gris”, expresó.

Diez recordó su paso por Big Brother VIP en 2004, donde estuvo a punto de ganar. Ahora, con mayor madurez, busca tomar revancha en un formato nuevamente encampanado, pero advierte que no todo es glamour ni fama.

“Sobre aviso no hay engaño”, asegura, y deja en claro que entrar a la casa implica exponerse a conflicto, confrontación y tensión constantes.

¿Manola Diez en La Casa de los Famosos?; revela qué estrategia seguiría para ganar

La actriz, cuyo nombre completo es Manola Fernández Diez de Pino, originaria de Nuevo León, es formada en arquitectura y actuación (CEA), con participaciones en telenovelas como Pueblo chico, infierno grande, Rebelde y Clase 406. Esa experiencia le ha permitido afrontar con fortaleza y autenticidad este tipo de formatos.

En redes sociales como X, ya circulan las versiones que la posicionan como una futura habitante del show, lo que ha causado división de opiniones: algunos defienden su presencia, argumentando que aportaría dinamismo y carisma, mientras otros la califican de “tóxica” por su historial de confrontaciones verbales y físicas.