La legendaria banda Toto regresa a México con una emocionante gira que incluye paradas en tres importantes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En la capital, Toto se presentará en el Palacio de los Deportes el próximo 16 de diciembre. Mientras tanto, visitarán el Auditorio Telmex de Guadalajara el 17 de diciembre. Y, finalmente, Auditorio Banamex de Monterrey el 19 de diciembre.

En Guadalajara, el conjunto llegará con la misma energía, celebrada por los fans locales. Mientras que en Monterrey, Toto tiene previsto replicar la experiencia: virtuosismo instrumental combinado con su icónico sonido rock‑pop‑funk.

Además, en sus shows recientes la banda incluyó momentos de nostalgia, como solos de teclado con canciones profundas y covers como “With a Little Help From My Friends” y guiños a “Beat It” y “Hakuna Matata”, mostrando su versatilidad y respeto por su legado musical.

Toto en México: Fechas, invitados especiales, preventa y venta de boletos

Para el regreso de Toto en México, se realizará una preventa exclusiva para clientes Banamex, la cual estará disponible el miércoles 25 de junio. Durante esta fase, los boletos podrán adquirirse con la opción de pagos a tres meses sin intereses. La venta general comenzará el jueves 26 de junio, y ambas etapas de compra se llevarán a cabo a través de la plataforma de Ticketmaster.

Christopher Cross ha sido confirmado como el artista invitado especial para acompañar a Toto durante su próxima mini gira por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fundada en 1976 en Los Ángeles, Toto es reconocida por fusionar rock, jazz, funk y pop, acumulando más de 30 millones de discos vendidos y múltiples premios, incluidos Grammys y MTV Video Awards. Con su Dogz of Oz Tour, liderado por Steve Lukather y Joseph Williams, han revitalizado esos sonidos clásicos y contemporáneos en una línea creativa definida por su legado y renovación.

Para México, su regreso representa la parte medular de la gira: tras 16 años sin visitarla fuera del Corona Capital, volver a los grandes escenarios de la CDMX, Monterrey y Guadalajara marca un momento esperado por los fans.

El setlist estimado para estas fechas incluye temas como “Girl Goodbye”, “99”, “Burn”, “I’ll Supply the Love”, “Stop Loving You” y el himno “Africa”. Cada actuación tendrá una duración aproximada de 2 horas, permitiendo un recorrido por sus 40 años de historia.

Con escenarios emblemáticos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la banda ofrecerá una experiencia inolvidable para múltiples generaciones de seguidores.