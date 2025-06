Víctor García regresa con dos sold out en el Metropólitan y nueva disquera

Con el grito de “¡Sí se pudo!” retumbando en el Teatro Metropólitan, Víctor García volvió a los escenarios de la Ciudad de México tras más de una década de ausencia. El cantante tamaulipeco, conocido por su paso en La Academia y por éxitos como “Otra vez” y “Desvelado”, regresó a la música con dos conciertos completamente sold out, celebrados el 20 y 21 de junio, que marcaron el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Conmovido, con una sonrisa que no ocultaba su emoción, Víctor se dirigió al público para agradecerle el haberlo esperado tanto tiempo. “Yo jamás los olvidé. Hoy me siento con más valor, más fortaleza . Este regreso no sería posible sin mi familia… y sin mi otra gran familia: ustedes. Sin ustedes, todo esto se hubiera quedado sólo en ilusiones”, dijo mientras el público lo ovacionaba de pie.

Víctor García regresa a los escenarios con "más valor, más fortaleza". ı Foto: Cortesía del artista

A lo largo de la noche, García ofreció un espectáculo que combinó la nostalgia con un nuevo aire de madurez artística. Acompañado de una banda en vivo y músicos invitados, repasó sus grandes éxitos y rindió homenaje a figuras como Vicente Fernández, Juan Gabriel y Joan Sebastian, con quienes aseguró “creció musicalmente y soñó compartir escenario alguna vez”. También sorprendió con versiones de clásicos bailables como “La Boa” y “Perfume de gardenias”, poniendo a bailar a un teatro completamente entregado.

El entusiasmo fue tal que, tras agotar ambas fechas, el propio cantante anunció una tercera función para el 28 de noviembre, también en el Metropólitan, mientras ya se prepara una extensión de la gira con presentaciones en otras ciudades del país, entre ellas Guadalajara, donde se presentará el 21 de noviembre en el Teatro Diana.

Víctor García anuncia una tercera fecha en el Teatro Metropólitan para el 28 de noviembre. ı Foto: Cortesía del artista

Su regreso también marca una nueva etapa profesional. Después de varios años de silencio discográfico, Víctor firmó con M4 Records/Sony Music para lanzar un nuevo material con temas inéditos, el cual estará disponible a finales de año. La gira “Mi Regreso Tour” se ha convertido no sólo en un reencuentro con su público, sino en un símbolo de perseverancia y pasión por la música.

Al despedirse, García lo dijo con firmeza y el corazón en la voz: “Esto no es una moda, ni un intento. Esto es mi vocación, es lo que amo hacer y mientras ustedes me quieran aquí, aquí estaré”.

Con un Metropólitan rendido ante su energía, carisma y voz, Víctor García vuelve a ocupar el lugar que por derecho propio se ganó hace más de veinte años: el de uno de los intérpretes más queridos del pop grupero mexicano.

cehr