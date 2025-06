La conmovedora y aclamada película Memorias de un caracol, que recibió una nominación a Mejor Película Animada en la 97ª edición de los Premios Oscar, ya está disponible en varias plataformas de streaming. Conoce cómo puedes ver esta cinta desde la comodidad de tu hogar.

Dirigida por Adam Gilber, la cinta tuvo un breve paso por algunas salas de cine en México durante este año. No obstante, quienes no pudieron verla en pantalla grande ahora tienen la oportunidad de disfrutarla desde casa. Eso sí, deberán pagar por ello, ya que actualmente no forma parte del catálogo gratuito de ningún servicio de suscripción.

¿Dónde ver Memorias de un caracol por streaming?

Memorias de un caracol puede encontrarse en YouTube, Google Play Películas, Amazon Prime Video y Apple TV, todas en modalidad de renta o compra. La renta tiene un costo aproximado de 60 pesos mexicanos y permite 24 horas de visualización. Por otro lado, la compra digital requiere un pago adicional, lo que garantiza el acceso permanente al título.

Aunque muchos usuarios esperan que próximamente llegue de forma gratuita a alguna plataforma como parte de su catálogo por suscripción, aún no hay anuncios oficiales al respecto. Se prevé que esto ocurra en los próximos meses, dada la popularidad y el reconocimiento crítico que ha recibido el filme.

¿De qué trata Memorias de un caracol?

Memorias de un caracol es una película que está ambientada en la Australia de los años 70 y narra la historia de Grace Pudel, una niña reservada con una peculiar obsesión: coleccionar caracoles. La muerte de su padre marca un punto de quiebre en su vida, ya que ella y su hermano gemelo, Gilbert, son enviados rápidamente a diferentes hogares adoptivos.

A partir de esa separación forzada, Grace enfrenta una serie de obstáculos emocionales que definirán su paso hacia la adultez. La película muestra cómo la protagonista debe lidiar con la pérdida, el abandono y relaciones complicadas, todo esto mientras trata de encontrar su lugar en el mundo. A pesar de las dificultades, también hay espacio para la esperanza y la reconstrucción personal.

Su narrativa introspectiva y estética de animación artesanal en stop motion la han convertido en una de las cintas más aclamadas del año. Sin duda, una historia de resiliencia que toca fibras profundas.