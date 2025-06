Laura Flores afirma que Lalo Salazar la terminó cuando ella sufrió una crisis de salud: ‘Fui bloqueada’

La actriz y cantante Laura Flores confirmó su reciente ruptura con el periodista Eduardo “Lalo” Salazar, tras un noviazgo que hace poco más de tres meses se hizo público. Aunque inicialmente evitó hablar del tema, se sinceró durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano, aclarando que no hubo infidelidad, peleas ni conflictos con su familia. En sus propias palabras: “Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respeto, insultos, infidelidad”.

En la entrevista, Laura confió que Lalo Salazar terminó la relación de forma inesperada, sin dar explicaciones, y llegó a bloquearla por completo. Sus sentimientos quedaron reflejados en su fragilidad emocional: “Fui bloqueada, no tengo acceso… me sentí en caída libre”.

Un factor clave en su desencuentro fue un episodio de salud: Laura sufre de hipoglucemia, y durante uno de estos ataques, Lalo reaccionó con incomodidad. Ella narró: “Me dan a veces ataques de hipoglucemia… se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal… me dice ‘sí, pero no me grites’ … y él simplemente dijo: ‘Ya me voy’”. Ese instante habría sido el detonante que provocó que Eduardo se distanciara.

Afirmó que el conductor no le explicó los motivos de su distanciamiento, “eso me dolió”, dijo.

La separación fue oficializada mediante un comunicado el 9 de junio, donde Laura Flores expresó: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó”. En ese mensaje ya mostraba su admiración por él, describiéndolo como “un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra”, y dejó claro que no había rencores: “Por más que uno luche, no se puede forzar nada”.

Laura Flores responde a los rumores de infidelidad de Lalo Salazar

Sobre especulaciones de terceras personas o escenas de celos, Laura desmintió que la ruptura se debiera a un intercambio de mensajes o una pelea en público. Incluso se dijo que, durante una cena, una celotipia derivó en un altercado, pero la actriz negó esos señalamientos y declaró que no hubo infidelidad ni violencia.

Reflexionando sobre el final de su relación, Laura Flores reconoció que el desequilibrio emocional y el hecho de que uno de los dos amó más que el otro fueron elementos determinantes: “Yo creo que uno de los dos amó más que el otro y ya”. Añadió que no hubo planeación de matrimonio, como los rumores habían sugerido: “Yo no me quería casar… ninguno de los dos iba por ahí”.

Aunque siente el peso del distanciamiento —llegó a enfermarse de COVID por la tristeza— también dejó en claro que no se considera víctima ni a Lalo villano, sino dos personas que vivieron una historia breve y real. Además, descartó cualquier posibilidad de reconciliación: “Cerró la puerta y creo que la cerró con llave”.

Hasta este momento, Eduardo “Lalo” Salazar no ha ofrecido ninguna versión pública y mantiene silencio ante los medios.